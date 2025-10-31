Певица приняла участие в развлекательном шоу.

Известная украинская певица Оля Полякова раскрыла неожиданный факт из жизни.

Исполнительница приняла участие в новом выпуске развлекательного шоу "Хто зверху?". В одном из раундов мужской команде участников нужно было ответить на вопрос от Оли и угадать, происходило ли такое с ней или нет.

"Было или не было, что я со своей младшей дочкой Алисой принимала роды у козы?" - спросила Полякова.

Видео дня

Один из ее соперников, украинский комик Юрий Ткач тут же заявил:

"Сто процентов. Потому что мы знаем, что у тебя есть козья ферма, что ты делаешь сыры".

В итоге мнения участников мужской команды разделились поровну - за оба варианта ответа отдали по два голоса. И правыми оказались те, кто решил, что такого с Поляковой в жизни не случалось.

"Я со своей младшей дочкой действительно принимала роды, но не у козы, а у кота", - заявила певица.

Напомним, ранее Оля Полякова удивила заявлением о старшей дочери, которая вышла замуж в США. Исполнительница ответила на вопрос, меняла ли ее дочка фамилию при замужестве: "Кто такую фамилию меняет? Тем более, что она Буряковская".

