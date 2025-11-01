Узнайте, что показали результаты недавнего исследования.

Стереотип гласит, что "женщины больше хотят или нуждаются в отношениях", но данные показывают, что именно мужчины чаще спешат к алтарю. Об этом пишет CNBC Make It’s со ссылкой на недавнее исследование DatingNews.com и Института Кинси, проведенное среди 2000 одиноких американцев.

"Существует своего рода стереотип, что женщины больше хотят или нуждаются в отношениях, чем мужчины, и что женщины более склонны быстрее вступать в отношения", - отметил старший научный сотрудник Института Кинси Джастин Лемиллер.

Отмечается, что исследование опровергло данное утверждение. Оно показало, что более четверти мужчин - 28,6% - готовы ускорить переезд к партнерше, а 18,8% - жениться раньше. А среди женщин 18,8% согласны съехаться быстрее, 13,7% - вступить в брак раньше.

По выводам ученых, мужчин мотивирует финансовый фактор: они чаще ускоряют эти этапы, чтобы сэкономить. Однако эксперты говорят, что дело не только в этом.

"Для гетеросексуальных мужчин, в частности, романтические отношения становятся основным источником социальной и эмоциональной поддержки. И поэтому, когда у мужчин этого нет, мы видим, что уровень их психологического благополучия снижается", - отметил Лемиллер.

Исследователь одиночества и профессор психологии в Университете Торонто Джефф Макдональд добавил, что женщины чаще счастливы в одиночестве, чем мужчины:

"Женщины просто лучше получают такую ​​поддержку через дружбу и семейные отношения. Мужчинам, как правило, сложнее с этим справиться самостоятельно".

По мнению Лемиллера, это может быть связано с культурным давлением:

"Традиционные представления о мужественности ограничивают, когда и как мужчины могут выражать свои эмоции. Поэтому они, как правило, не стремятся так близко сближаться со своими друзьями-мужчинами или иметь в своей жизни других людей, с которыми у них близкие отношения".

