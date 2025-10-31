Дмитрий Бабчук ответил на вопросы своих подписчиков.

Жених украинской ведущей и блогера Леси Никитюк, военнослужащий Дмитрий Бабчук показал фото из личного архива.

Так, в своем Instagram в stories Дмитрий отвечал на вопросы подписчиков. И один из пользователей спросил у него, учился ли он на военнослужащего или нет. В ответ он поделился фото из раннего детства и пошутил:

"Я родился уже военным".

Видео дня

Другой пользователь поинтересовался, реально ли попасть в спецназ в 41 год. Как известно Дмитрий является морским пехотинцем в отряде спецназначения. На данный вопрос он ответил так: "Шанс всегда есть. Шанса не может быть только тогда, когда ты даже не попробуешь".

Напомним, ранее Леся Никитюк проговорилась, как познакомилась со своим женихом-военным. По ее словам, произошло это в приложении для знакомств:

"Все знакомятся через приложения. И это помогает хотя бы демографический кризис решить в нашей стране. Это я конкретно о своих отношениях, которые возникли в приложении".

Вас также могут заинтересовать новости: