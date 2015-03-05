На Николаевщине, Херсонщине и в Крыму отключена трансляция украинских каналов - активисты
Сегодня, 5 марта в 13.00 Херсонщина, Николаевщина и Крым остались без украинских новостей из-за прекращения работы Лучивского филиала Концерна РРТ.
Об этом сообщает Информационный Майдан со ссылкой на жителей с. Луч Николаевской области, в котором расположен один из крупнейших технических центров, обеспечивающих трансляции общенациональных программ телевидения, радиовещания, областной государственной телепрограммы и негосударственных теле- и радиопрограмм, передачу по сетям РРЛ программ телевидения, радиовещания, цифровых потоков на Херсонскую, Николаевскую область и Крым.
Активисты Информационного Майдана заявляют, отключение РЦ Луч произошло за неуплату счетов за электроэнергию Концерном РРТ. Владимир Ищук заявил, что такое решение было принято из-за отсутствия денег.
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Также в Информационном Майдане сообщают, что радиотелевизионная передающая станция (РТПС) в г. Николаев получила уведомление об отключении электроэнергии завтра, 6 марта, в 8 утра по той же самой причине.
В то же время, активисты заявляют, что счета за электроэнергию на мощностях КРРТ, контролируемых сепаратистами в зоне АТО , оплачиваются без задержек и трансляция российской пропаганды на Востоке Украине не останавливалась ни разу.
Как сообщалось ранее, Кабинет Министров Украины 16 февраля 2015 года уволил Півнюка А.В. с должности генерального директора Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения. Исполняющим обязанности генерального директора КРРТ назначен первый заместитель генерального директора Владимира Ищука.