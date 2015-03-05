На Николаевщине, Херсонщине и в Крыму отключена трансляция украинских каналов - активисты

Об этом сообщает Информационный Майдан со ссылкой на жителей с. Луч Николаевской области, в котором расположен один из крупнейших технических центров, обеспечивающих трансляции общенациональных программ телевидения, радиовещания, областной государственной телепрограммы и негосударственных теле- и радиопрограмм, передачу по сетям РРЛ программ телевидения, радиовещания, цифровых потоков на Херсонскую, Николаевскую область и Крым.

Активисты Информационного Майдана заявляют, отключение РЦ Луч произошло за неуплату счетов за электроэнергию Концерном РРТ. Владимир Ищук заявил, что такое решение было принято из-за отсутствия денег.

Читайте такжеВ Донецке канал 1+1 заменили поддельным вещанием

Также в Информационном Майдане сообщают, что радиотелевизионная передающая станция (РТПС) в г. Николаев получила уведомление об отключении электроэнергии завтра, 6 марта, в 8 утра по той же самой причине.

В то же время, активисты заявляют, что счета за электроэнергию на мощностях КРРТ, контролируемых сепаратистами в зоне АТО , оплачиваются без задержек и трансляция российской пропаганды на Востоке Украине не останавливалась ни разу.

Как сообщалось ранее, Кабинет Министров Украины 16 февраля 2015 года уволил Півнюка А.В. с должности генерального директора Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения. Исполняющим обязанности генерального директора КРРТ назначен первый заместитель генерального директора Владимира Ищука.