iPhone 18 Pro показали во всех ожидаемых цветах, включая 'темную вишню'

Изображения красного iPhone 18 Pro просачивались и ранее, но теперь можно увидеть все цветовые вариации в линейке.

Издание Macworld поделилось рендерами будущих iPhone 18 Pro и Pro Max во всех четырех расцветках. Официальные цвета новинок такие – Light Blue, Dark Cherry, Dark Gray и Silver.

Сообщается, что главным новым цветом линейки Pro в 2026 году станет Dark Cherry – глубокий винный оттенок красного. Ранее другие источники сообщали о "темно-красном" варианте, однако теперь уточняется, что цвет будет ближе к насыщенному вину, а не к ярко-красному тону.

Дополнят его серебристый, светло-голубой и темно-серый варианты. При этом отмечается, что все цвета находятся на стадии разработки. До массового производства Apple еще может изменить палитру или исключить отдельные варианты.

Источник утверждает, что вместе с этим Apple планирует отказаться от темных оттенков, включая черный и темно-синий, и сосредоточится на более ярких тонах. Складной iPhonе Ultra, который выйдет вместе с iPhone 18 Pro, напротив, сохранит сдержанную цветовую гамму и будет доступен в белом, серебристом и темно-синем оттенке.

Источники также подтверждают ранее появлявшиеся слухи о нововведениях в дизайне iPhone 18 Pro. Флагманские модели получат уменьшенную Dynamic Island, что увеличит полезную площадь экрана. Еще Apple планирует внедрить технологию, уменьшающую разницу в оттенках между стеклом и корпусом.

Все слухи и утечки указывают, что iPhone 18 Pro получит камеру с переменной диафрагмой и новый мощный процессор Apple A20 Pro на 2-нм техпроцессе, что сильно повысит скорость работы и энергоэффективность. А модели Pro Max приписывают рекордный в истории смартфонов Apple аккумулятор.

Ожидается, что iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и складной iPhone выпустят в сентябре 2026 года. Базовые iPhone 18, iPhone 18e и iPhone Air 2, по слухам, появятся только в первой половине 2027 года.

.