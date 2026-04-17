Ветеринар назвал 5 пород кошек, которых никогда бы не завел

У этих кошек слишком много проблем со здоровьем.

Принять кошку в свою семью это важное решение, и необходимо учитывать многие факторы. Ветеринар из Великобритании Бен Симпсон-Вернон рассказал о некоторых нюансах, на которые стоит обратить внимание, когда вы покупаете кошку у заводчика. Как пишет upworthy, он назвал 5 пород кошек, которые очень популярны и часто считаются статусными, но он сам никогда бы не стал их.

1. Сфинкс

"Ни одна кошка не должна носить одежду, чтобы не замерзнуть", – отмечает он.

Он добавил, что у кошек породы сфинкс часто встречаются проблемы с сердцем из-за генетической предрасположенности, и что продолжительность их жизни значительно ниже, чем у большинства кошек – в среднем всего шесть с половиной лет.

2. Манчкин

У кошек породы манчкин очень короткие лапы, их часто сравнивают с кошачьей версией корги или таксы.

"Пожалуйста, давайте не допустим, чтобы намеренное разведение кошек с карликовостью стало социально приемлемым", – сказал Симпсон-Вернон.

Из-за их коротких лапок им трудно прыгать и эти кошки также склонны к артриту в молодом возрасте, отмечает он.

3. Шотландская вислоухая кошка

Симпсон-Вернон сказал, что у всех этих кошек одно и то же генетическое заболевание – остеохондродисплазия, которая вызывает их висячие уши.

Но это заболевание "также означает, что у них дефектный суставной хрящ во всех суставах, и в молодом возрасте развивается болезненный артрит", – сказал он.

4. Саванна

Это помесь домашней кошки и сервала. Но именно поэтому Симпсон-Вернон сказал, что никогда не заведёт такую ​​кошку.

"Я видел нескольких на практике, и должен сказать, я был довольно напуган. В отличие от домашних кошек и сохраняют гораздо больше своих диких инстинктов. Поэтому содержать их в домашних условиях сложно. Я бы сказал, почти невозможно", - говорит ветеринар.

Он предложил тем, кто ищет символ статуса, купить неодушевленный предмет. А тем, кто тянется к диким животным, он предложил пожертвовать деньги в благотворительную организацию по охране природы.

5. Персидская кошка

Персидские кошки с мордами, которые выглядят так, будто врезались в стену на полной скорости, известны как "пекинесские" из-за сходства с пекинесской собакой.

"Мне очень жаль этих кошек, – сказала Симпсон-Вернон. – Они не могут должным образом ухаживать за собой, поэтому их шерсть сильно сбивается в колтуны, и у них много проблем со здоровьем". Очевидно, что им труднее дышать, когда у них такие крошечные ноздри, и они очень часто страдают от хронических инфекций верхних дыхательных путей".

Симпсон-Вернон сказал, что эта порода также склонна к проблемам с глазами, зубами и гидроцефалии (скоплению жидкости в головном мозге).

Ветеринар подчеркивает, что самый очевидный способ избежать поддержки сомнительного разведения – взять кошку из приюта. Независимо от породы, этим кошкам также нужен дом.

