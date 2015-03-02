Кабмин уволил гендиректора КРРТ Пивнюка из-за "грубого нарушения трудовых обязательств"

Кабинет министров Украины освободил от должности генерального директора Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения (КРРТ) Александра Пивнюка.

Об этом сообщается в распоряжении правительства №126, опубликованном в газете «Урядовый курьер».

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Согласно документу, Пивнюк был уволен с занимаемой должности по причине «одноразового грубого нарушения трудовых обязательств».

В то же время, распоряжением правительства №127 временное исполнение обязанностей генерального директора КРРТ возложено на первого заместителя гендиректора Владимира Ищука.

Как сообщал УНИАН, 4 февраля министр информационной политики Юрий Стець на своей странице в соцсети Facebook сообщил о том, что Кабинет министров отстранил генерального директора Концерна РРТ Александра Пивнюка от занимаемой должности «за саботаж возобновления трансляции украинских телеканалов и радиостанций на Донбассе». Стець также сообщил, что будет создана правительственная комиссия, которая в течение 10 дней должна дать оценку действиям Пивнюка и обратиться в силовые структуры с требованием открыть уголовное производство по факту содействия деятельности террористических организаций.

18 февраля глава Государственной службы специальной связи и защиты информации (Госспецсвязи) Владимир Зверев сообщил, что правительственная комиссия, рассматривающая дело Пивнюка о пособничестве террористам, не выявила фактов финансирования вещания российских телеканалов на востоке Украины. При этом комиссия по результатам рассмотрения приняла решение передать дело в правоохранительные органы.

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Конфликт в Концерне РРТ начался в апреле прошлого года, когда Кабинет министров назначил Александра Пивнюка новым руководителем КРРТ, уволив прежнего гендиректора Константина Захаренко. После смены руководства координационный совет трудового коллектива концерна, который выступил в поддержку Захаренко, обвинил Пивнюка, его заместителя Владимира Ищука, а также руководителя Госспецсвязи Владимира Зверева в пособничестве самопровозглашенным властям так называемых Донецкой и Луганской народных республик. Координационный совет профсоюза также заявил, что новое руководство КРРТ пытается довести предприятие до банкротства и на его базе создать частное предприятие.

В свою очередь, Госспецсвязи опровергло данную информацию и заявило, что обвинения со стороны координационного совета профсоюза КРРТ связаны с проведением новым руководством проверок финансовой деятельности на предприятии. По словам главы Госспецсвязи, в ходе проверки был выявлен ряд нарушений со стороны прежнего руководства КРРТ, интересы которого представляет координационный совет.