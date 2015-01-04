В крупной драке между боевиками "ЛНР" и "казаками" погибли 23 человека – СНБО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил заместитель Информационно-аналитического центра СНБО Владимир Полевой.

«В городах Стаханове и Красном Луче Луганской области произошли вооруженные столкновения между боевиками бандформирования «ЛНР» и «казаками»-террористами. Погибли по меньшей мере 23 боевика», - сказал Полевой.

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Он также добавил, что накануне нового года бойцы АТО задержали заместителя главаря бандформирования «Леший».

«Террорист, пытаясь замаскироваться под местного жителя, проводил разведку позиций украинских военных вблизи Бахмутской трассы», - сообщил Полевой, отметив, что бандформирования «Лешего» было чрезвычайно жестоким в отношении мирного населения, а также мародерствовало.