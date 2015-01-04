В крупной драке между боевиками "ЛНР" и "казаками" погибли 23 человека – СНБО
В Луганской области, городах Стаханове и Красном Луче между собой подрались боевики бандформирований «ЛНР» и «казаки», в результате драки погибли 23 боевика.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил заместитель Информационно-аналитического центра СНБО Владимир Полевой.
«В городах Стаханове и Красном Луче Луганской области произошли вооруженные столкновения между боевиками бандформирования «ЛНР» и «казаками»-террористами. Погибли по меньшей мере 23 боевика», - сказал Полевой.
Читайте такжеВ Донецке "казаки" и боевики ведут беспорядочные перестрелки - ИС
Он также добавил, что накануне нового года бойцы АТО задержали заместителя главаря бандформирования «Леший».
«Террорист, пытаясь замаскироваться под местного жителя, проводил разведку позиций украинских военных вблизи Бахмутской трассы», - сообщил Полевой, отметив, что бандформирования «Лешего» было чрезвычайно жестоким в отношении мирного населения, а также мародерствовало.