Генерал, которого обвиняют в катастрофе Ил-76, вернется на работу в Генштаб

Об этом сообщает ТСН.День.

Следствие настаивало на аресте генерала, но он внес залог в 365 тысяч гривен и остался на свободе. Еще сегодня Назаров находится в военном госпитале. Постановление о своем аресте военнослужащий обжаловал в апелляционном суде Киева. Виновным себя не считает, готов сотрудничать со следствием и обещает, что из Украины никуда не будет убегать.

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"На выходные я уже вернусь к работе. Потому что я уже откровенно соскучился и мой режим работы такой, что я привык работать фактически без выходных. И это вынужденное нахождение в больнице негативно влияет на мое внутреннее чувство. С одной стороны, давление, связанное в отношении меня нарушение этого подозрения. А с другой стороны, что я оторван от той работы, которую я люблю, и которой я уже занимаюсь 35 лет", - поделился Назаров.

Напомним, генерал-майору Назарову вменяют служебную халатность, которая привела к гибели 40 военных и 9 членов экипажа самолета Ил-76, который летом сбили террористы.