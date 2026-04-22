В Швеции железнодорожники случайно обнаружили 'кладбище' кораблей

Шесть древних судов веками скрывались под землей в центре города, ученые говорят об уникальных находках.

Во время работ над проектом железнодорожного туннеля в шведском городе Варберг рабочие наткнулись на целую серию обломков древних кораблей, пишет Popular Mechanics.

Находки были обнаружены на месте, которое когда-то было береговой линией и частью гавани. Из шести найденных объектов четыре относятся к Средневековью, один – к XVII веку, а дату еще одного судна пока не удалось установить.

Менеджер проекта Arkeologerna Элизабет Шагер в своем заявлении назвала находки "захватывающими", особо отметив детали конструкции "Обломка №2".

По ее мнению, "№2" имеет интересную особенность – следы пожара на защитной полосе корпуса. Это может свидетельствовать о том, что корабль сожгли намеренно перед тем, как затопить.

Также среди находок выделили "Обломок №6", который, в отличие от других, построен по каравельной технологии, характерной для голландских судостроительных традиций.

В то же время другие суда – "Обломки №3 и №4" – были плоскодонными, что было типично для средневековой торговли. В настоящее время археологи продолжают анализ находок, надеясь раскрыть новые детали о морской жизни и торговых сетях того региона.

