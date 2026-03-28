В Нидерландах нашли фрагмент корабля эпохи викингов прямо посреди канализации

Обычные ремонтные работы в одном из городов привели к крупному археологическому открытию.

В одном из городов Нидерландов во время работ на канализационной сети обнаружили массивный кусок древесины, который может происходить с корабля викингов. Об этом пишет издание Descopera.ro со ссылкой на сообщение властей города Вейк-бей-Дюрстеде.

Известно, что инцидент произошел на юго-востоке Амстердама, где рабочие проводили ремонт трубопровода. Во время работ они наткнулись на большую деревянную балку длиной более 3 метров.

По оценкам археологов, находка может принадлежать кораблю эпохи викингов и датироваться примерно IX веком. Если эта версия подтвердится, это станет первым подобным открытием в городе, как отмечают местные представители.

Современный город Вейк-бей-Дюрстеде в прошлом был известен как Дорестад – важный торговый центр VII–IX веков. Он располагался на реке, соединявшей северные скандинавские земли с территориями франков.

По мнению исследователей, для точного определения возраста древесины необходимы дополнительные исследования, в частности дендрохронологический анализ. Предварительные оценки свидетельствуют, что артефакт может быть возрастом около 1200 лет и происходить из каролингского периода.

В то же время существуют и альтернативные версии. В частности, балка могла принадлежать так называемому "зубчатому кораблю" – большому торговому судну XIII–XIV веков, которое использовалось в Северной Европе.

По словам специалистов, после извлечения находку перевезли в специальные условия для дальнейшей очистки и исследования.

В будущем находку планируют представить в музее Дорестада, где она может стать новой исторической достопримечательностью региона.

Ранее УНИАН писал, что ученые нашли жуткий алтарь возрастом около 1000 лет, который принадлежал культуре майя и использовался для человеческих жертвоприношений. На алтаре высечены изображение правителя, сидящего на троне, и иероглифы, описывающие ритуалы. Археологи считают, что на месте находки проводили ритуальные убийства, чтобы задобрить богов и обеспечить процветание общины.

