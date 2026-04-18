Морское кладбище: у берегов Гибралтара обнаружили более 100 затонувших кораблей разных эпох

Испанские археологи, исследующие залив, раскинувшийся между южным портом Альхесирас и Гибралтарской скалой, задокументировали обломки более 30 кораблей, потерпевших крушение вблизи Геркулесовых столбов в период с V века до н. э. до Второй мировой войны. Об этом пишет The Guardian.

"На протяжении тысячелетий залив, расположенный на северном конце Гибралтарского пролива, отделяющего Европу от Африки, поглотил все: от финикийских и римских судов до британских, испанских, венецианских и голландских кораблей, а также несколько самолетов", - отмечается в материале.

В заливе было обнаружено 151 археологическое место, среди которых 134 затонувших корабля. На сегодняшний день ученые и их коллеги из Университета Гранады изучили 34 из этих затонувших кораблей.

Видео дня

Самым старым является корабль пунической эпохи, который датируется V веком до н. э., а среди других находок - 23 римских корабля, два корабля позднеримской эпохи, четыре средневековых корабля и 24 судна раннемодерного периода.

"Эти затонувшие объекты - среди которых ловкая и грозная испанская канонерская лодка XVIII века, а также двигатель и винт самолета 1930-х годов - рассказывают историю войны, торговли, исследований и заселения в одном из важнейших в стратегическом плане водных путей мира и вокруг него", - добавляют в издании.

Как рассказал профессор археологии Университета Кадиса, возглавлявший исследование под названием "Проект Геракл", Серезо Андрео, эта территория издавна была водным перекрестком.

"Это одно из тех узких мест, через которое корабли всегда должны были проходить, будь то по коммерческим морским путям, во время путешествий с целью открытия новых земель или в результате вооруженных конфликтов. В Средиземноморье действительно мало мест, где наблюдалась бы такая концентрация и такое значительное разнообразие археологических памятников, особенно с точки зрения различных культур или различных народов. У нас есть голландские, венецианские, испанские и, конечно, английские корабли - корабли практически всех национальностей - поскольку все они проплывали через этот пролив, будь то направляясь в Атлантику с торговыми целями, или входя в Средиземное море из Северной Европы или других регионов", - подчеркнул он.

По его словам, ученые были очень рады тому, что им удалось задокументировать три средневековых судна, которые могут пролить свет на мореплавание в поздний период исламского господства на юге Испании.

Хотя исследователи наткнулись на большие корабли 16-го и 17-го веков, одной из самых интересных находок стал обломок "Пуэнте-Майорга IV" - небольшой канонерской лодки конца 18-го века, использовавшейся для быстрых и тайных атак на британские линейные корабли вблизи Гибралтара. Такие боевые суда часто маскировались под рыбацкие лодки, а затем сбрасывали сети и стреляли из носовых пушек по врагам.

Несмотря на то, что такие лодки часто упоминаются в современных отчетах, археологи их почти не исследовали.

Серезо был в восторге, когда во время раскопок наткнулся на одно из менее очевидных сокровищ "Пуэнте-Майорга IV". Сначала он думал, что нашел удивительно хорошо сохранившуюся книгу, однако она оказалась деревянным ящиком в форме книги и была пуста внутри.

"Сначала мы думали, что ее можно было использовать для сокрытия документов, и предполагали, что это может быть связано со шпионажем. Или, возможно, офицер, который носил ее с собой, определял координаты вражеской корабельной позиции?" - спросил исследователь.

Однако после тщательного исследования выяснилось, что в шкатулке лежала пара деревянных расчесок, что развеивает такие предположения.

"Хотя люди иногда представляют, что увидят затонувший корабль с сокровищами, как "Уникорн" у Тинтина, эти места, как правило, не так хорошо сохранились. Их состояние иногда может немного разочаровывать, но важно, чтобы люди знали, что там происходит. А демонстрация этого создает спрос на защиту этих мест. Воды залива представляют собой уникальный микрокосм, отражающий тысячелетнее морское и культурное развитие", - сказал Серезо.

Другие интересные находки

