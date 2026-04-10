Жуткое зрелище: ученые обнаружили на дне океана желтую 'кирпичную дорогу' (видео)

Экспедиция к глубоководному хребту, расположенному к северу от Гавайских островов, в 2022 году сделала неожиданную находку, а именно древнее высохшее дно озера, выстланное чем-то, напоминающим "дорогу из желтого кирпича". Об этом пишет Science alert.

Эту жутковатую картину обнаружило судно "Наутилус" во время обследования хребта Лилиуокалани в Морском национальном заповеднике Папаханаумокуакеа (PMNM).

Это одна из крупнейших морских природоохранных территорий в мире, которая превосходит по площади все национальные парки США, взятые вместе.

В частности, в подборке лучших кадров экспедиции, опубликованной в апреле 2022 года, запечатлен момент, когда ученые, управляя глубоководным аппаратом, наткнулись на дорогу в Озу.

"Это дорога в Атлантиду", - слышно, как восклицает исследователь по радио.

"Желтая кирпичная дорога?" - спрашивает другой голос.

"Это странно", - добавляет еще один член команды.

"Ты шутишь? Это безумие".

Несмотря на то, что оно расположено на глубине около тысячи метров под водой, дно озера, обнаруженное исследователями на вершине подводной горы Нутка, выглядело очень сухим.

"Эта формация была идентифицирована как "растрескавшийся поток гиалокластитовой породы (вулканической породы, образующейся во время мощных извержений, когда многочисленные обломки горных пород оседают на морское дно)", - объясняют в издании.

По радио исследователи говорят, что грунт выглядит почти как "запеченная корочка", которую можно снять.

На одном небольшом участке вулканическая порода раскололась так, что на вид напоминает кирпич.

"Эти уникальные расколы под углом 90 градусов, вероятно, связаны с напряжением, вызванным нагревом и охлаждением во время многочисленных извержений на этом раскаленном краю", - говорится в подписи к видео на YouTube.

В Science Alert добавляют, что следование по "кирпичной дороге" является признаком того, что люди движутся в правильном направлении и скоро смогут узнать гораздо больше о скрытой геологии Земли.

"Наше исследование этой ранее не изученной области помогает ученым глубже изучить жизнь на скалистых склонах этих глубоких, древних подводных гор и внутри них", - заверили исследователи Ocean Exploration Trust.

Как писал УНИАН, космонавты заметили яркие вспышки на Луне. Такие вспышки фиксируются очень редко, а увидеть их собственными глазами - настоящая сенсация. Эти вспышки длились миллисекунды и имели белый или сине-белый цвет.

Также сообщалось, что в глубинах Кораллового моря нашли сотни неизвестных науке существ. Образцы, собранные во время экспедиции, хранятся в коллекциях по всей стране, в частности в Австралийской национальной коллекции рыб CSIRO и государственных музеях.

