Галилей заметил точку возле Юпитера в 1610 году, а что это - поняли только через 400 лет

Европа остается одним из самых загадочных объектов Солнечной системы.

Спутник Юпитера Европа, который более 400 лет назад впервые наблюдал итальянский астроном Галилео Галилей, сегодня считается одним из самых перспективных мест для поиска внеземной жизни.

По данным NASA, под многокилометровой ледяной корой этого небесного тела, вероятно, скрывается гигантский океан соленой воды, объем которого может превышать суммарный объем всех океанов Земли, пишет Spacedaily.

Как отметили ученые, хотя существование океана пока не подтверждено напрямую, накопленные за годы исследований данные делают эту гипотезу весьма убедительной.

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Как отмечается, ве началось с того, что в 1610 году Галилей направил телескоп на Юпитер и заметил 4 небольших объекта, вращавшихся вокруг планеты. Позже они получили название галилеевых спутников, а один из них оказался Европой.

На протяжении столетий спутник оставался лишь светящейся точкой и только в XX веке космические аппараты позволили рассмотреть его поверхность.

В 1979 году аппараты Voyager 1 и Voyager 2 передали снимки Европы, на которых ученые увидели необычайно гладкую ледяную поверхность с многочисленными трещинами и практически полным отсутствием крупных кратеров. Это стало первым намеком на то, что подо льдом могут происходить активные геологические процессы.

Почему ученые уверены, что подо льдом находится океан

Самые серьезные доказательства были получены благодаря аппарату Galileo, который исследовал систему Юпитера с 1995 года.

Во время многочисленных пролетов приборы зафиксировали возмущения магнитного поля Юпитера возле Европы. По словам исследователей, наиболее вероятным объяснением стало существование под поверхностью большого слоя соленой жидкой воды, способной проводить электрический ток.

Современные модели предполагают, что толщина ледяной оболочки Европы составляет от 15 до 25 км, а глубина скрытого океана может достигать 60–150 км.

Если эти расчеты подтвердятся, объем воды на спутнике окажется больше, чем во всех земных океанах вместе взятых.

Как вода остается жидкой вдали от Солнца

Несмотря на крайне низкие температуры, океан подо льдом не замерзает благодаря воздействию Юпитера, огромная гравитация которого постоянно деформирует спутник, вызывая внутренний разогрев его недр. Именно этот процесс, по мнению ученых, поддерживает воду в жидком состоянии.

Может ли там существовать жизнь

Исследователи подчеркнули, что солнечный свет не является обязательным условием для возникновения жизни. Например, на Земле существуют глубоководные экосистемы, полностью изолированные от солнечного света и получающие энергию благодаря химическим реакциям возле гидротермальных источников.

Именно поэтому Европа считается одним из самых перспективных объектов для поиска внеземной жизни. Однако никаких доказательств существования живых организмов там пока нет.

Ученые отметили, что Европа остается одним из самых загадочных объектов Солнечной системы. То, что четыре века назад выглядело как едва заметная точка рядом с Юпитером, сегодня рассматривается как мир, под ледяной поверхностью которого может скрываться один из крупнейших океанов и одно из самых перспективных мест для поиска жизни за пределами Земли.

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Ранее соощалось, что в 2003 году NASA получило последний сигнал от зонда, который был в 12 млрд км от Земли. Хотя связь с аппаратом давно потеряна, он продолжает свой бесконечный полет. По расчетам ученых, он летит в направлении звезды Альдебаран, а путешествие займет более 2 млн лет.

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