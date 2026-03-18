Ученые нашли в пустыне крошечную, но очень важную окаменелость

Крошечная окаменелость, обнаруженная в пустыне Гоби в Монголии, выявила новый вид раннего млекопитающего, жившего около 90 миллионов лет назад. Об этом пишет Daily Galaxy.

Отмечается, что эта находка уточняет знания ученых о самых ранних родственниках плацентарных млекопитающих.

Образец был найден в 2019 году в формации Баяншире, месторождении, где было обнаружено очень мало окаменелостей млекопитающих по сравнению с другими формациями в регионе. Уже одна только редкость этой находки выделяет ее на фоне большинства аналогичных открытий, сделанных в более хорошо изученных слоях.

Вид, получивший название Ravjaa ishiii, принадлежит к семейству Zhelestidae, группе ранних плацентарных млекопитающих, живших в позднем меловом периоде. Эти животные были маленькими, размером с мышь, и эволюционировали вместе с динозаврами, занимая экологические ниши, которые до сих пор изучаются.

Фрагмент, меняющий картину

Инетерсно, что сама окаменелость невелика: фрагмент челюсти размером всего 1 сантиметр, сохранивший конец премоляра и три коренных зуба. Тем не менее, как сообщается в Acta Palaeontologica Polonica, этот фрагмент предоставляет достаточно анатомических деталей для идентификации совершенно нового рода и вида. По словам Цукасы Окоши и его коллег:

"Многочисленные прекрасно сохранившиеся окаменелости млекопитающих, обнаруженные в позднемеловых слоях пустыни Гоби в Монголии, сыграли ключевую роль в понимании эволюции млекопитающих мезозойской эры".

Ученые отметили, что большинство этих находок происходит из формаций Баруунгойот и Джадокхта, в то время как из нижележащей формации Баянширее ранее были обнаружены лишь две фрагментарные останки млекопитающих.

В этом контексте данное открытие кажется почти случайным. Вероятность обнаружения такой маленькой окаменелости в обширной пустыне Гоби крайне низка, что подтверждает и команда исследователей.

Зубы, адаптированные к меняющейся среде

Интересно, что наиболее примечательно в Ravjaa ishiii, так это структура его зубов. Коренные зубы необычно высокие и крепкие, явно отличающиеся от зубов известных родственников. Как объяснили исследователи:

"Его необычно высокие коренные зубы и характерная форма челюсти отличаются от известных родственников", что позволило им выделить новый род и вид. Они добавляют, что "крепкий характер коренных зубов напоминает зубы млекопитающих, питающихся семенами и фруктами".

Они предполагают, что ранние эутерии уже использовали ресурсы, связанные с появлением цветковых растений в меловом периоде. Даже когда динозавры доминировали в наземных экосистемах, некоторые млекопитающие незаметно адаптировались к новым источникам пищи.

Помимо анатомии, окаменелость также имеет эволюционное значение. Как заявила команда, Ravjaa ishiii представляет собой первый экземпляр желестида, обнаруженный в формации Баяншире, и, в более широком смысле, первый, когда-либо найденный в Монголии.

"Этот вид потенциально представляет собой древнейшего представителя среди желестидов или столь же древний, как и самые древние из известных на данный момент желестидов, собранных в Узбекистане", - пишут они.

Важно, что это открытие позволяет предположить, что данная группа организмов возникла на стыке раннего и позднего мелового периодов.

"Найти такую ​​крошечную окаменелость на бескрайних просторах пустыни Гоби - это как подарок… это не что иное, как чудо", - сказал профессор Мототака Санеёси из Окаямского университета науки.

Новости археологии

Археологи, изучающие римскую историю в Швейцарии, обнаружили 2000-летний римский военный лагерь, расположенный на высоте 2133 метров над уровнем моря.

Он стратегически располагался на возвышенности, чтобы войска могли наблюдать за долинами и горными перевалами, регионами, которые в противном случае было бы трудно наблюдать. От лагеря остались только рвы и стена. Но самым явным признаком были свинцовые пули для пращи с клеймом 3-го римского легиона.

