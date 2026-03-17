Археологи нашли неожиданное сооружение, скрывавшееся 2000 лет в Альпах

Археологи, изучающие римскую историю в Швейцарии, обнаружили 2000-летний римский военный лагерь, расположенный на высоте 2133 метров над уровнем моря. Об этом пишет wionews.

Согласно заявлению из кантона Граубюнден, римский военный лагерь стратегически располагался на возвышенности, чтобы войска могли наблюдать за долинами и горными перевалами, регионами, которые в противном случае было бы трудно наблюдать. От лагеря остались только рвы и стена. Но самым явным признаком были свинцовые пули для пращи с клеймом 3-го римского легиона.

Исследователи из Базельского университета совместно с Граубюнденской археологической службой с 2021 года обследовали район Крап-Сес между Кунтером и Тифенкастелем. Они знали о римском поле битвы в Альпах Оберхальбштайна, но наткнулись на нечто неожиданное, когда волонтер заметил нечто невероятное.

Видео дня

Римляне в Швейцарии

Отмечается, что римляне обнаружили "поразительную структуру рельефа в коридоре Кольм-ла-Рунга", расположенную на высоте 914 метров над полем битвы. Исследователи использовали цифровую модель местности высокого разрешения и данные LiDAR для изучения высокогорной зоны и обнаружили, что этот конкретный участок был укреплен.

Расположенный на высоте 2133 метров над уровнем моря в Швейцарских Альпах, римский военный лагерь был укреплен тремя рвами и стеной с валами. Это позволяло им наблюдать за передвижением противника с большой высоты. Они также могли наблюдать за четырьмя ключевыми долинами - Ландвассерталь, Альбулаталь, Домлешг и Сурсес - и Ленцерхайде, оживленным горным перевалом.

Интересно, что оружие соответствовало возрасту римского поля битвы.

В августе к волонтерам присоединились студенты для изучения военного лагеря. Они обнаружили оружие, такое как свинцовые пули для пращи и гвозди для ботинок, а также снаряжение, принадлежавшее римским солдатам. Клеймо 3-го легиона на праще стало доказательством того, что лагерь был связан с римским полем битвы, которое участвовало в сражении при Крап-Сес.

Датировка оружия показала, что оно относится к тому же периоду, что и поле боя, и тому и другому около 2000 лет. Исследователи назвали военный лагерь "сенсационным открытием", свидетельствующим о том, что римские войска действовали с большой точностью.

Новости археологии

