По словам ученых, найти экземпляр только с двумя пальцами/когтями никто не ожидал.

В Монголии нашли новый вид динозавров со странными когтями. Речь идет о теризинозаврах, растительноядных двуногих гигантах с длинными когтями, которые были обнаружены похороненными в пустыне Гоби, пишет Live Science.

"В отличие от других теризинозавров, которые имели три пальца на руках, оснащенных длинными острыми когтями, этот новый вид имеет только два пальца. Эта уникальная анатомия вдохновила его на научное название Duonychus tsogtbaatari, что с греческого означает "две цифры" и чтит монгольского палеонтолога Хишигджава Цогтбаатара", - отметили в материале.

Как отметила соавтор исследования Дарла Зеленицкая, найти экземпляр только с двумя пальцами/когтями было неожиданностью, ведь это очень необычно для этой группы динозавров.

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Что известно о теризинозаврах

Это группа динозавров, которые жили на территории современной Азии и Северной Америки в поздний Меловой период (от 100 до 66 млн лет назад). Несмотря на то, что теризинозавры принадлежали к группе тероподов, которую в основном ассоциируют с плотоядными динозаврами, они были травоядными животными.

"Эти динозавры известны своими огромными серповидными когтями, причем некоторые виды отращивали когти длиной до 50 сантиметров. Все другие теризинозавры, которые были открыты ранее, включая теризинозавра и бейпиаозавра, имели по три когтистых пальца на руках, что делает находку двупалого D. tsogtbaatari необычной", - подчеркнули в материале.

В то же время палеонтолог из Университета Хоккайдо в Японии Йошицугу Кобаяши отметил, что теризинозавры уже являются одними из самых необычных динозавров, но благодаря открытию нового вида они становятся значительно интереснее.

"Этот недавно открытый вид из Монголии ломает шаблоны, имея только два пальца вместо типичных трех, предлагая редкий взгляд на то, как эволюционировали и приспосабливались руки тероподов. Но что действительно делает это открытие захватывающим, так это невероятно хорошо сохранившаяся кератиновая оболочка на его когте - первый подобный случай у динозавров-тероподов среднего и большого размера", - объяснил Кобаяши.

Зеленицкая добавила, что рука прекрасно сохранилась, а все кости пальцев и запястья являются целыми.

"Даже кератиновая оболочка когтя сохранилась, показывая, насколько большими и острыми были его когти", - подчеркнула исследовательница.

В свою очередь, по мнению исследователей, D. tsogtbaatari, скорее всего, развили эту уникальную руку для того, чтобы лучше хватать растительность.

"Потеря третьего пальца у Duonychus tsogtbaatari могла привести к тому, что два пальца, которые остались, стали еще лучше выполнять то, для чего они были предназначены - хватать. Судя по хорошо сохранившейся форме когтя и тому, как он изогнут, Duonychus, вероятно, использовал руки, чтобы хвататься за ветки и подтягивать растительность ближе, подобно тому, как это делают хамелеоны сегодня. Мы считаем, что многие теризинозавры могли использовать руки для сбора пищи по принципу "зацепи и тяни", но Duonychus выводит это на новый уровень благодаря своей экстремальной структуре когтей", - подытожил Кобаяши.

Также ученый предположил, что когти могли играть и другие роли, а именно "защиту, ухаживания или даже игру".

"Хотя больше окаменелостей помогли бы подтвердить это, все признаки указывают на то, что Duonychus является настоящим эволюционным сдвигом, а не просто случайностью. Это замечательная находка, которая меняет наше понимание теризинозавров и эволюции тероподов в целом", - сказал Кобаяши.

Другие интересные материалы о динозаврах

Как писал УНИАН, в Марокко нашли окаменелость травоядного динозавра возрастом 168 миллионов лет. Отмечается, что новая окаменелая бедренная кость имела особенности, которые определенно идентифицировали ее как принадлежащую цераподу.

Также ученые объяснили, почему вымирание динозавров было неизбежным. По их словам, влияние динозавров на окружающую среду было настолько сильным, что после их вымирания леса снова стали гуще, блокируя доступ солнца к приземному слою почвы, благодаря чему могли расти растения.

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