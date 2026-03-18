Ученые построили гнездо динозавра в натуральную величину, и результаты их удивили

Оказалось, что динозавры высиживали яйца "хуже", чем современные птицы.

Ученые воссоздали гнездо птицеподобного, но нелетающего динозавра - овираптора - в натуральную величину, чтобы исследовать, как они высиживали яйца, и результаты оказались крайне любопытными, пишет scitechdaily.com.

В новом исследовании, опубликованном в журнале Frontiers in Ecology and Evolution, тайваньские исследователи проанализировали поведение овирапторов при высиживании яиц и особенности их вылупления. Команда основывала свою реконструкцию на Heyuannia huangi, виде овираптора, жившем примерно 70–66 миллионов лет назад на территории современного Китая. Длина этого динозавра оценивалась примерно в 1,5 метра, а вес – около 20 кг. Он строил полуоткрытые гнезда, содержащие несколько колец яиц.

Суть эксперимента

Для воссоздания гнезда динозавра исследователи использовали пенополистирол и дерево для внутреннего каркаса. Для имитации мягких тканей были добавлены хлопок, пузырчатая бумага и ткань. Сами яйца были изготовлены из литьевой смолы.

Две экспериментальные кладки были расположены в виде двойных колец, отражающих структуру, наблюдаемую в окаменелых гнездах овирапторов. Эта необычная компоновка означала, что не каждое яйцо могло непосредственно контактировать с насиживающей взрослой особью.

Результаты показали, что в более холодных условиях, когда взрослая особь находится в гнезде, яйца, расположенные во внешнем кольце, демонстрировали разницу температур до 6°C. Такие колебания могут вызывать асинхронное вылупление, когда яйца из одной кладки появляются в разное время.

В более теплых условиях разница температур яиц во внешнем кольце составляла всего около 0,6 °C. Это говорит о том, что у овирапторов, обитающих в более теплом климате, могли быть другие схемы вылупления, поскольку солнечный свет мог служить дополнительным источником тепла.

"Маловероятно, что крупные динозавры сидели на яйцах. Предположительно, они использовали тепло солнца или почвы для вылупления яиц, как черепахи. Поскольку кладки овирапторов открыты для воздуха, тепло солнца, вероятно, имело гораздо большее значение, чем тепло почвы", – объяснил ведущий автор исследования, доктор Цзу-Руэй Ян.

Динозавры высиживали яйца "хуже", чем современные птицы

Большинство птиц используют терморегуляторную контактную инкубацию, при которой родитель сидит непосредственно на яйцах и передает им тепло своего тела. Для работы этой системы необходимо соблюдение трех условий. Взрослая особь должна касаться каждого яйца, выступать в качестве основного источника тепла и поддерживать температуру всех яиц в узком диапазоне.

Овирапторы, вероятно, не могли выполнить эти требования. Их круговое расположение яиц препятствовало полному контакту между взрослой особью и каждым яйцом в кладке.

Вместо этого эти динозавры и Солнце, возможно, были соинкубаторами, что создавало менее эффективный метод инкубации по сравнению с современными птицами.

