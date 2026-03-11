Новый вид получил название Chromeornis funkyi – в честь канадского техно-фанк дуэта Chromeo.

Палеонтологи обнаружили загадочный вид динозавра, который жил примерно 120 миллионов лет назад, пишет The Independent. В его ископаемых останках нашли сотни мелких камешков в горле, что, по мнению ученых, может помочь лучше понять эволюцию птиц. Новый вид получил название Chromeornis funkyi – в честь канадского техно-фанк дуэта Chromeo.

Согласно исследованию, опубликованному в Palaeontologica Electronica, анализ окаменелости динозавра из Музея природы Шаньдун Тяньюй в Китае показал, что животное, вероятно, задохнулось из-за большого количества проглоченных камней.

"В музее хранятся тысячи ископаемых птиц, но во время последнего визита этот экземпляр сразу привлек мое внимание", – рассказала соавтор исследования, палеонтолог Цзинмай О'Коннор.

Динозавр был размером примерно с современного воробья, но имел большие зубы на кончике клюва – похожие на те, что были у ископаемой птицы Longipteryx.

Во время изучения окаменелости под микроскопом исследовательница заметила странную деталь – массу камешков в пищеводе, прямо у костей шеи.

"Это очень необычно. Ни в одном известном мне ископаемом образце ранее не находили камни прямо в горле животного", – пояснила она.

Дальнейший анализ показал, что камни были проглочены еще при жизни, а не попали в окаменелость случайно во время формирования осадочных пород.

У некоторых современных птиц, в частности кур, наблюдается подобное поведение: они глотают мелкие камушки, которые попадают в мышечный желудок – жерновой желудок (гизард) – и помогают перетирать пищу. Однако у ископаемых птиц эпохи динозавров подобные камни ранее не находили.

Компьютерная томография показала, что в горле этого животного было более 800 мелких камешков – значительно больше, чем обычно бывает у птиц с жерновым желудком.

Исследователи предполагают, что динозавр мог быть болен.

"Некоторые из этих "камней" больше напоминали маленькие шарики из глины. Поэтому можно с уверенностью сказать, что их глотали не для перетирания пищи", – отметила О'Коннор.

Вероятно, животное проглотило слишком много камней и попыталось отрыгнуть их одним большим сгустком, но масса застряла в пищеводе, что и привело к смерти.

"Очень редко в палеонтологии удается определить точную причину смерти конкретной особи", – добавила исследовательница.

Chromeornis funkyi принадлежал к группе древних птиц – энантиорнитинов (Enantiornithines), которые были наиболее распространенными в меловой период более 66 миллионов лет назад. Однако после падения астероида, вызвавшего массовое вымирание динозавров, эти птицы полностью исчезли.

