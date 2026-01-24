Ученые обнаружили крупнейшую коллекцию следов динозавров в Австралии: чем они особенны

Из тысяч отпечатков ученые подтвердили по крайней мере 150 следов.

На полуострове Дампир (Муруджуга) в Западной Австралии обнаружили 130-миллионную древнюю окаменелость, которая изменила глобальное представление о разнообразии динозавров в раннем меловом периоде. Об этом пишет Indian Defence Review.

"Сначала эта окаменелость привлекла внимание благодаря охране коренных народов и экологическим конфликтам, а сейчас она стала самой разнообразной и крупнейшей коллекцией следов динозавров, известных на австралийском континенте", - отмечается в материале.

По словам исследователей, сохранившиеся поверхности следов были найдены на нескольких уровнях, что свидетельствует об эпизодическом сохранении, а не однократном массовом явлении.

"Единицы со следами сейчас простираются примерно на 200 километров побережья, хотя детальное картографирование ограничивалось 25-километровой зоной исследования", - добавили в издании.

Отмечается, что из тысяч отпечатков ученые подтвердили по крайней мере 150 следов, которые можно отнести к 21 различным морфологическим типам.

Например, в коллекцию следов также вошли первые окончательно подтвержденные следы стегозавра, которые были найдены в Австралии.

"Они, вместе с редкими следами зауроподов шириной до 1,75 метра, подтверждают наличие крупных видов, ранее неизвестных из ископаемых останков континента", - подчеркнули в публикации.

По словам исследователей, скелетные окаменелости Австралии за этот период остаются пока ограниченными. Следы на полуострове Дампир являются единственным подробным свидетельством существования тиреофоров, крупных орнитоподов и нескольких видов тероподов из раннего мелового периода.

"Примечательно, что следы свидетельствуют о большем разнообразии хищных и бронированных динозавров, чем это следует из данных об окаменелостях тел", - отметили в материале.

