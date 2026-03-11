Охотился среди динозавров: в Китае нашли окаменелость неизвестного ранее скорпиона (фото)

Этот скорпион имел длину около 10 см.

Палеонтологи нашли окаменелость нового вида скорпиона, а именно Jeholia longchengi, в известной китайской формации Исянь. Это первая найденная в Китае окаменелость скорпиона мезозойской эры, которая датирована примерно 125 млн лет назад. Об этом пишет Daily Galaxy.

"Формация Исянь, которая уже известна своими хорошо сохранившимися окаменелостями ранних птиц, динозавров и других древних существ, стала еще более интересной благодаря этой редкой находке. Этот древний охотник помогает составить более подробную картину жизни в меловом периоде и показывает, как они вписывались в более широкие пищевые цепочки того времени", - объясняют в материале.

Первый для Китая

Окаменелость была обнаружена в деревне Хэйшангоу, город Чифэн, Внутренняя Монголия, районе, известном своей большой коллекцией окаменелостей.

Видео дня

"В отличие от большинства скорпионов этого периода, которые обычно находят сохранившимися в янтаре, этот был сохранен в иловых породах, что дает другое представление о жизни скорпионов", - добавляют в издании.

По словам исследователей, этот скорпион имел длину около 10 см, что делало его больше многих других восьминогих охотников той же эпохи.

Что было в меню древних скорпионов?

Скорпион охотился на различных насекомых и, возможно, даже на мелких позвоночных, таких как лягушки и ящерицы.

Также считается, что это существо с жалом было частью сложной пищевой сети, взаимодействуя со многими видами в своей среде, включая, вероятно, ранних млекопитающих, птиц и динозавров.

Окаменелости свидетельствуют, что ядовитые хищники, такие как Jeholia longchengi, могли играть важную роль, контролируя популяции насекомых и, возможно, выступая в роли добычи для более крупных животных.

"В пищевой цепи биоты Джехоля крупные скорпионы демонстрируют наивысшую центральность среди всех гильдий, что подчеркивает вероятность того, что окаменелый скорпион мог иметь широкие экологические взаимодействия с другими видами в ранней наземной экосистеме", - отметила исследовательская группа.

Поэтому благодаря Jeholia longchengi палеонтологи теперь могут изучать роль скорпионов в экосистемах вместе с другими известными видами того периода.

Другие находки ученых

Как писал УНИАН, ранее под гигантскими деревьями в Чили нашли сотни, большинство неизвестных науке, видов грибов. Эти сообщества грибов помогают лесам циркулировать питательные вещества, сохранять углерод и противостоять экологическому стрессу.

Также сообщалось, что у побережья Израиля аспирант нашел редкий меч крестоносцев. По словам ученых, это очень редкая находка, "которая проливает свет на присутствие крестоносцев на побережьях страны".

Вас также могут заинтересовать новости: