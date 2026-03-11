Археологи проникли в пещеру, запечатанную 40 000 лет назад: увиденное их поразило

Там были найдены уникальные свидетельства обитания последних неандертальцев на Земле.

Археологи проникли в пещеру Вангард в Гибралтаре, запечатанную 40 тысяч лет назад, и нашли там следы последних неандертальцев на Земле.

Как пишет dailygalaxy.com, команда под руководством профессора Клайва Финлейсона, директора Гибралтарского национального музея, открыла камеру глубиной 13 метров, расположенную в задней части пещерной системы. Войдя внутрь, исследователи обнаружили пространство, герметично запечатанное песчаным оползнем примерно 40 000 лет назад, со времен неандертальцев.

Свидетельства древнего заселения

Первоначальный осмотр пола камеры выявил физические останки животных и свидетельства активности хищников. Команда идентифицировала кость ноги рыси, позвонки пятнистой гиены и кость крыла грифа. Однако наиболее значимой находкой в ​​новой камере стала большая раковина брюхоногого моллюска, на которой были видны следы использования. Этот морской моллюск был обнаружен далеко от современной береговой линии той эпохи, что позволяет предположить, что он был намеренно занесен в пещеру.

Исследователи также обнаружили на стенах пещеры следы "зазубрин" – физические вмятины, оставленные древним течением воды или когтями. Рядом с этими следами команда обнаружила каменные орудия, соответствующие мустьерской технологии, типичной для поздних популяций неандертальцев.

Обнаружение молочного зуба ребенка у входа в камеру дополнительно подтверждает, что это пространство использовалось семейными группами. Этот зуб, найденный в слое, связанном с деятельностью неандертальцев, предполагает, что пещера была постоянным местом обитания, а не просто временным охотничьим лагерем.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что неандертальцы были способны к сложному социальному поведению и управлению ресурсами. Они использовали Гибралтарскую скалу как стратегический наблюдательный пункт для отслеживания перемещений стад животных по прибрежным равнинам. Близость к морю также обеспечивала надежный источник белка в виде моллюсков и морских млекопитающих.

Последнее убежище вида

Пещерный комплекс Горхама признан объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, поскольку представляет собой одну из самых высоких концентраций мест обитания неандертальцев в Европе. Данные, собранные в окрестностях, показывают, что эта популяция просуществовала в Гибралтаре значительно дольше, чем в других частях континента.

Ученые считают, что климат в Гибралтаре оставался стабильным, в то время как остальная Европа вступила в период экстремальных холодов. Эта стабильность позволила неандертальцам продолжать охотиться на разнообразную добычу и собирать растения еще долго после того, как их северные сородичи исчезли.

