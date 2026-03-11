Две головы и одно тело: ученые случайно нашли редких сиамских близнецов

Они были сращены вдоль живота - от грудной части до хвоста.

В канадской провинции Онтарио ученые зафиксировали необычный случай развития рыб - среди тысяч мальков лосося обнаружили сиамских близнецов. Две рыбы имели отдельные головы и хвосты, но их тела были соединены вдоль живота и питались из одного желточного мешка, пишет издание Earth.com.

Аномалию заметили аспиранты во время наблюдения за мальками в Центре экологии восстановления пресноводных вод. Пара мальков чинук-лосося была соединена вдоль живота - от груди до хвоста, но каждый близнец имел собственную голову и хвост.

По данным исследователей, обе рыбы делили один желточный мешок - питательный резерв, который обеспечивает молодых лососей энергией в первые дни после вылупления. Из-за этого любая слабость одного близнеца могла влиять на другого, поскольку они фактически пользовались общим источником энергии.

Автор также напоминает об исследовании 2016 года, опубликованном в PubMed Central, которое показало, что подобные случаи у рыб часто возникают из-за частичного разделения эмбриона на ранних этапах развития. В определенный момент процесс деления останавливается или ткани снова срастаются, и вместо двух отдельных организмов формируется пара соединенных близнецов.

Кроме того, у сиамских близнецов рыб могут формироваться общие кровеносные сосуды. Как выяснили исследователи, у некоторых пар кислород и питательные вещества циркулировали между обоими телами еще до начала самостоятельного плавания.

"Поскольку через исследовательский центр проходит так много рыб, время от времени памятные маленькие рыбки выходят на первый план", – отметил Тревор Питчер, директор Центра экологии восстановления пресноводных вод.

Такие наблюдения помогают ученым понять причины аномалий и улучшить работу инкубаториев, которые выращивают рыбу для поддержания экосистем Великих озер и рыболовства.

Исследователи добавляют, что долгосрочное выживание таких близнецов остается неопределенным, ведь после исчерпания желточного мешка рыбы должны начать самостоятельно питаться, что для соединенной пары может стать серьезным испытанием.

