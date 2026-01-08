Исследователи поражены: в Британии нашли признаки римского промышленного центра (фото)

Речь идет о крупнейшей известной находке точильных камней в северо-западной Европе.

В Великобритании археологи нашли доказательства существования крупного и ранее неизвестного промышленного центра римского производства - открытие уже называют одним из самых значительных в северной Англии за последнее столетие. Как пишет The Guardian, исследователей поразила находка более 800 точильных камней (жерновов для заточки) на участке на берегу реки Вир, а также свидетельства того, что в берегу могут быть похоронены еще сотни, а возможно и тысячи таких изделий.

Объясняется, что точильные камни – это каменные бруски, которые использовались для заточки лезвий инструментов и оружия и были повсеместно распространены в Римской империи. Каждый римский солдат нуждался в таком орудии.

Руководитель проекта Гари Бенкхед, почетный научный сотрудник Даремского университета, отметил, что на всей территории Британских островов ранее было найдено около 250 точильных камней.

"И вдруг мы обнаруживаем не менее 800, а очень вероятно – еще много сотен, если не тысяч... Это просто потрясающе", – сказал он.

Речь идет о самой большой известной находке точильных камней в северо-западной Европе, которая четко вписывает северо-восток Англии в развитую производственную и торговую сеть Римской Британии.

По одной из версий, участок Оффертон вблизи Сандерленда был производственным центром по изготовлению точильных камней. Песчаник добывали на северном берегу реки, а затем переправляли на южный, более ровный берег, где камень обрабатывали и формировали в бруски.

По словам Бэнкхеда, расположение Оффертона делало его идеальным торговым пунктом: речные плавсредства могли доставлять продукцию к местам, где ее перегружали на морские суда для транспортировки в другие части Британских островов и на материк.

Дополнительным аргументом в пользу теории о промышленном значении Оффертона стала находка 11 каменных якорей – наибольшего количества, когда-либо обнаруженного на речных памятниках северной Европы.

Бэнкхед подчеркнул, что одной из важнейших сторон этого открытия является то, что оно впервые "помещает Сандерленд на римскую карту".

"Это всего лишь примерно в 10 милях к югу от вала Адриана, поэтому логично было бы ожидать присутствия римлян в Сандерленде, но археологических доказательств этого почти не существовало", – отметил он.

Все найденные точильные камни повреждены, что вполне логично: идеальные изделия вывозили из Оффертона.

"Мы нашли обломки, отходы производства. Как только камень трескается, он становится непригодным для использования, поэтому такие экземпляры оставались на месте", – пояснил Бэнкхед.

Все собранные данные свидетельствуют о том, что Оффертон может быть первым известным в Британии римским объектом, где определенную породу целенаправленно добывали именно для производства точильных камней.

Бэнкхед убежден, что это открытие поможет пересмотреть представления о Римской Британии: "Это действительно чрезвычайно важная находка. Она, несомненно, является одним из самых значительных римских археологических открытий на севере Англии за последние сто лет".

Элери Казинс, доцент по римской археологии Даремского университета, назвала находку увлекательной и такой, которая имеет потенциал "существенно дополнить понимание производства и промышленности в Римской Британии, особенно в милитаризованной северной части провинции".

Лидер городского совета Сандерленда Майкл Морди отметил, что поколения жителей города изготавливали на берегах Вира "корабли, уголь, керамику, стекло и автомобили".

"Эта работа открыла еще одно поколение мастеров, которые формировали трудолюбивый город, которым мы являемся сегодня", – сказал он.

По его словам, открытие "по-новому освещает роль, которую Сандерленд мог играть в Римской империи", и открывает увлекательные возможности узнать больше о богатом историческом прошлом города.

