Найдены обломки 'адского корабля', затонувшего с тысячей человек на борту 80 лет назад

Судно перевозило военнопленных во время Второй мировой войны.

У побережья Филиппин обнаружили остатки японского судна Hōfuku Maru, затонувшего во время Второй мировой войны, когда на его борту находились сотни военнопленных британцев и голландцев. Об этом сообщает CNN.

Судно затонуло 21 сентября 1944 года в Южно-Китайском море. На его борту находились около 1200 британских и голландских военнопленных, которых японские военные перевозили в Японию. Американская авиация по ошибке приняла не обозначенное специальными знаками судно за военный транспорт и атаковала его торпедами. Один из боеприпасов попал в корабль, после чего тот разломился пополам и быстро пошел ко дну.

Как пишет CNN, выжить удалось лишь примерно 200 истощённым и больным пленным. Точное место аварии на протяжении десятилетий оставалось неизвестным.

Видео дня

Поиски велись при участии фонда Hellships Memorial Foundation. Исследователи изучали документы в японских и американских военных архивах, а также проводили сонарное сканирование и технические погружения. Решающим стал найденный в 2025 году оцифрованный японский документ с картой и описанием атаки на конвой.

"Именно японский документ положил начало всему, и именно он стал решающим доказательством, которое привело ко всем остальным", – рассказал историк Тим Бекенсолл, руководивший поисковыми работами.

В конце концов обломки Hōfuku Maru обнаружили у провинции Самбалес, что на западном побережье филиппинского острова Лусон. Местоположение оказалось более чем в 48 километрах от района, который ранее считался примерным местом катастрофы.

В материале напоминается, что "Хофуку Мару" был одним из так называемых "адских кораблей" – немаркированных японских транспортных судов, на которых во время войны перевезли более 62 тысяч военнопленных. Условия на этих судах были катастрофическими. Пленные страдали от жары, нехватки воды, антисанитарии и болезней.

Во время недавних погружений дайверы также обнаружили человеческие останки на палубах затонувшего судна. Исследователи подчеркивают, что корабль является военным захоронением и не подлежит подъему или раскопкам.

"Этот корабль является могилой, и теперь, когда его идентифицировали, правительства Великобритании, Нидерландов и Соединенных Штатов были уведомлены и определят дальнейшие шаги", – заявил исследователь и телеведущий Джош Гейтс.

Точные координаты места крушения не разглашаются, чтобы защитить объект от постороннего вмешательства. В то же время страны, граждане которых погибли на борту Hōfuku Maru, уже обсуждают способы достойного почтения памяти жертв трагедии.

Другие подводные находки

Как писал УНИАН, водолазы обнаружили обломки британского военного корабля HMS Nottingham в Северном море спустя 109 лет после его затопления. Корабль был торпедирован немецкой подводной лодкой в августе 1916 года, погибли 38 членов экипажа, а остальных спасли эсминцы.

Также мы сообщали, что британские дайверы обнаружили обломки американского военного корабля "Tampa", который затонул в 1918 году после атаки немецкой подводной лодки, унесшей жизни всех 131 члена экипажа. Судно обнаружили на глубине 91 метр у побережья Корнуолла после трёх лет исследований.

Вас также могут заинтересовать новости: