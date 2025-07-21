Тридцать восемь членов экипажа погибли, когда 19 августа 1916 года корабль был торпедирован немецкой подводной лодкой.

Водолазы обнаружили обломки военного корабля Королевского флота в Северном море спустя 109 лет после его затопления во время Первой мировой войны. Об этом пишет BBC.

Отмечается, что HMS Nottingham был идентифицирован в почти 100 километрах от побережья Шотландии командой из десяти водолазов под руководством ProjectXplore, международного проекта по поиску затонувших кораблей, имеющих историческое значение, у берегов Великобритании.

Тридцать восемь членов экипажа погибли, когда 19 августа 1916 года корабль был торпедирован немецкой подводной лодкой. Место его затопления на глубине 82 метра оставалось загадкой до тех пор, пока ProjectXplore не задокументировал это место в этом месяце.

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Команда исследователей заявила, что у неё "нет сомнений" в идентификации корабля благодаря его названию, размерам, оборудованию и состоянию, которые соответствовали сообщениям об обстоятельствах нападения.

Интересно, что водолазы также обнаружили белые обеденные тарелки с синей эмблемой Королевского флота в виде короны, а также рельефную надпись "Nottingham" на корме.

"HMS Nottingham получил три попадания в левый борт во время разведывательной миссии. Немецкая подводная лодка была замечена ранее тем же утром, но один из членов экипажа принял её за небольшое рыболовное судно. Капитан, 20 офицеров и 357 других членов экипажа были спасены двумя эсминцами Королевского флота и выжили", - сказано в статье.

Важно, что в течение следующего столетия было предпринято множество попыток найти корабль, но все они безуспешны. ProjectXplore начал расследование в сентябре 2024 года, изучая такие записи, как судовые журналы, телеграммы и карты.

В апреле проект обследовал район с помощью гидролокаторов, обнаружив следы крушения, схожие по размерам, планировке и местоположению с HMS Nottingham. Три месяца спустя он провел экспедицию на место крушения, подтвердив идентификацию корабля.

Находки в морях и океанах

Носовая часть американского военного корабля USS New Orleans, повреждённого японской торпедой в 1942 году, была обнаружена недалеко от острова Гуадалканал в южной части Тихого океана. Хотя он пережил атаку, более 180 членов экипажа тяжёлого крейсера погибли, когда один из погребов с боеприпасами был поражён торпедой и взорвался, оторвав всю носовую часть судна.

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