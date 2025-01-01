По оценкам, по состоянию на начало 2025 года в мире проживает 8,09 миллиарда человек.

Численность населения мира в 2024 году выросла более чем на 71 миллион человек и по состоянию на Новый год составляет 8,09 миллиарда человек, сообщает Associated Press со ссылкой на Бюро переписи населения США.

Издание отметило, что за прошлый год произошел рост на 0,9%, и он несколько меньше по сравнению с 2023 годом, когда численность населения мира выросла на 75 миллионов человек.

В январе 2025 года в мире каждую секунду прогнозировалось 4,2 рождения и 2 смерти, говорится в публикации.

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Также издание опубликовало данные о численности населения в Соединенных Штатах. Оно в 2024 году выросло на 2,6 миллиона человек и по состоянию на начало 2025-го составляет 341 миллион.

Ожидалось, что в январе 2025 года в США будет одно рождение каждые 9 секунд и одна смерть каждые 9,4 секунды. Также из-за международной миграции будет добавляться один человек каждые 23,2 секунды.

По данным Бюро переписи, совокупность рождаемости, смертности и чистой международной миграции будет увеличивать население США на одного человека каждые 21,2 секунды.

Что известно о численности населения Украины

Как сообщал ранее УНИАН, сейчас сложно посчитать, сколько людей проживает в Украине по состоянию на 2024 год. Ориентировочно речь идет о чуть более 34 миллионах, рассказал заместитель директора по научной работе Института демографии и проблем качества жизни Александр Гладун.

По прогнозам правительства, к 2040 году население Украины может сократиться до 25 миллионов человек. Однако на самом деле это еще не худший сценарий, заявила ведущий научный сотрудник Института демографии и проблем качества жизни НАН Украины Светлана Аксенова. По ее словам, нужно быть готовыми и к тому, что у нас будет значительно меньше, чем 25 млн.

Также Институт демографии и проблем качества жизни НАН Украины прогнозировал, что количество населения в Украине за следующие 25 лет сократится на 10 миллионов. При этом сказано, что на июль 2024 года население страны оценивалось в 35,8 миллиона человек, из которых 31,1 миллиона жили на подконтрольных украинской власти территориях.

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