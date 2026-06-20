Учёные предлагают создать на Луне биокарантинный комплекс для защиты Земли

Работа должна выполняться исключительно с помощью роботизированных систем, что сводит к минимуму риск контакта людей с потенциально опасными организмами.

Ученые предложили NASA включить в будущую лунную базу специальный биокарантинный комплекс, который мог бы защитить Землю от потенциально опасных биологических материалов, доставленных из космоса.

Соответствующая идея изложена в статье, опубликованной в журнале Ambio. Её авторы – директор Лаборатории стратегического анализа и исследований угроз, консалтинговой компании из Айдахо Фредерик Моксли и профессор биологии Университета Макгилла Энтони Риччарди.

"Человечество вступает в новую эру освоения космоса, но наши стратегии защиты планеты не успевают за рисками, связанными с возвращением образцов внеземных объектов на Землю", – сказал Фредерик И. Моксли.

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Карантин перед возвращением на Землю

Исследователи считают, что все образцы, собранные на Луне, Марсе или других космических объектах, следует сначала доставлять не на Землю, а в специальный карантинный и исследовательский центр на Луне.

По их мнению, работа с такими материалами должна осуществляться исключительно с помощью роботизированных систем, что минимизирует риск контакта людей с потенциально опасными организмами и случайного попадания таких форм жизни в земную среду.

По словам Моксли, предложенный комплекс мог бы выполнять роль своеобразного барьера между Землей и возможными биологическими угрозами, которые могут сопровождать будущие космические миссии.

"Предлагаемый объект, по сути, будет действовать как брандмауэр между Землей и любыми потенциально опасными живыми организмами, которые могут сопровождать будущие космические миссии", – сказал Моксли.

Уроки инвазивных видов

Авторы подчеркивают, что существование внеземной жизни пока не подтверждено. В то же время они считают, что даже появление неизвестных форм жизни может иметь непредсказуемые последствия для экосистем Земли.

Ричарди отметил, что опыт борьбы с инвазивными видами на планете демонстрирует, насколько серьезными могут быть последствия появления организмов в новой среде.

По его словам, многолетние исследования показали, что попадание нового вида в неподходящее место может привести к неконтролируемому распространению и долгосрочным негативным последствиям для экосистем.

Рост рисков в космосе

Авторы обращают внимание на стремительный рост конкуренции в сфере космических исследований. Государственные агентства и частные компании активно расширяют программы освоения космоса, что повышает актуальность вопросов биологической безопасности.

В исследовании упоминаются возможные риски, связанные с авариями космических аппаратов или возвращением астронавтов, которые могли контактировать с внеземной средой.

По мнению учёных, в настоящее время на Земле не существует объекта, способного со стопроцентной гарантией обеспечить полное сдерживание, уничтожение или контроль неизвестных инопланетных микроорганизмов в случае чрезвычайной ситуации.

Луна как первая линия защиты

Исследователи приходят к выводу, что поиск жизни за пределами Земли может стать одним из величайших научных достижений человечества. Однако они убеждены, что потенциальные риски необходимо учитывать еще до начала масштабных миссий по возвращению космических образцов. По их мнению, именно Луна в будущем может стать первой линией биологической защиты Земли.

Последние новости из космоса

В конце мая взрыв ракеты компании Blue Origin стал серьёзной проблемой не только для её основателя Джеффа Безоса, но и для NASA, ведь инцидент может повлиять на график реализации лунных программ. В результате аварии компания потеряла одну из немногих ракет New Glenn, а также единственный стартовый комплекс, предназначенный для запуска этих ракет-носителей. Из-за этого дальнейшие полёты могут быть отложены на длительный срок – от нескольких месяцев до нескольких лет. Последствия аварии могут ощутить и в NASA. Ранее агентство рассчитывало на ключевую роль Blue Origin в программе возвращения людей на Луну и создания будущей лунной инфраструктуры.

13 мая ученые Live Science сообщали, что отработанный элемент ракеты SpaceX, оставшийся на орбите после выполнения миссии, вероятно, врежется в поверхность Луны уже этим летом. Эксперты отмечают, что объект не представляет угрозы ни для самой Луны, ни для космических аппаратов, которые в настоящее время работают вблизи нее. В то же время прогнозируемое столкновение, которое может произойти 5 августа, привлекает внимание ученых из-за возможности образования нового ударного кратера.

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