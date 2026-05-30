Взрыв ракеты Blue Origin серьезно навредил планам NASA колонизировать Луну

Даже если проблему с ракетой удастся устранить быстро, то со стартовой площадкой дело может затянуться.

Взрыв ракеты Blue Origin стал серьезным ударом не только для ее владельца и основателя Amazon Джеффа Безоса, но и для NASA, поскольку это может отложить планы по высадке астронавтов на Луну.

Как пишет NBC News, теперь Безосу и его компании придется смириться с потерей одной из немногих ракет New Glenn и разрушением единственной стартовой площадки для этих ракет. Кроме того, происшествие на месяцы, если не на годы отложит какие-либо запуски.

NASA также столкнется с аналогичными проблемами, поскольку ожидалось, что Blue Origin займет центральную роль в программе агентства по возвращению астронавтов на Луну и строительству лунной базы. Агентство планировало задействовать компанию Безоса во время своей миссии Artemis III в 2027 году.

Видео дня

Эксперты отметили, что даже если проблему с ракетой New Glenn удастся оценить и устранить быстро, то со стартовой площадкой дело может затянуться.

Что произошло с ракетой New Glenn

Тяжелая ракета-носитель New Glenn компании Blue Origin, принадлежащей основателю Amazon Джефу Безосу, взорвалась на стартовой площадке во время испытаний в США.

В компании сообщили, что взрыв произошел в ходе проверки двигателей перед запланированным запуском интернет-спутников для Amazon.

New Glenn является двухступенчатой тяжелой ракетой-носителем, разработанной компанией Blue Origin. Последнюю создал основатель Amazon Джефф Безос. Ракета может выводить на низкую околоземную орбиту полезную нагрузку массой до 45 т.

Вас также могут заинтересовать новости: