Ракета SpaceX летом упадёт на Луну, это тревожный сигнал

В настоящее время на Луне нет инфраструктуры, которую могли бы повредить обломки, но через несколько лет ситуация может измениться.

Согласно новому отчёту, отброшенная часть ракеты SpaceX, оставленная в космосе, скорее всего, упадёт на Луну этим летом, и это подчёркивает тревожную тенденцию, пишет livescience.com.

В отчёте подчёркивается, что отброшенная часть ракеты не представляет опасности для Луны или любого работающего космического аппарата. Однако столкновение, которое, как ожидается, произойдет 5 августа на границе ближней и дальней сторон Луны, может представлять "незначительный научный интерес", если оно создаст новый кратер, который впоследствии можно будет изучить.

Точное время и место падения

Речь идет об 13,8-метровой верхней ступени ракеты Falcon 9, запущенной в начале 2025 года и с тех пор вращающейся вокруг системы Земля-Луна. Ракета доставила на Луну два космических аппарата – посадочный модуль Blue Ghost, который успешно приземлился на Луне в марте 2025 года; и посадочный модуль "Хакуто-Р", который потерял связь с Землей и совершил аварийную посадку на Луне.

Видео дня

Автор отчета Билл Грей, профессиональный астроном, с помощью своего программного обеспечения с высокой степенью достоверности предсказал вероятное время и место предстоящего столкновения: приблизительно в 2:44 утра по восточному времени 5 августа, недалеко от кратера Эйнштейна на краю обращенной к Земле стороны Луны.

К сожалению, любая вспышка от удара, скорее всего, будет слишком слабой, чтобы её можно было увидеть с Земли, даже с помощью большого телескопа. Научную ценность будет иметь изучение свежего кратера, оставленного обломками.

Тревожная тенденция?

Это не первый случай, когда Грей предсказывает падение ракеты на Луну. В 2022 году он правильно предсказал, что отработанная часть ракеты врежется в Луну 4 марта, указав время падения с точностью до нескольких секунд и место с точностью до нескольких миль.

Новый отчет Грея еще не опубликован в рецензируемом журнале, но он попросил нескольких астрономов проверить его выводы. Он предсказывает, что обломки упадут на Луну со скоростью примерно 8700 км/ч (5400 миль в час), или примерно в семь раз превышающей скорость звука на Земле.

Хотя в настоящее время на Луне нет инфраструктуры, которую могли бы повредить обломки, но через несколько лет ситуация может измениться. Учитывая международный интерес к созданию постоянных баз вблизи южного полюса Луны, этот регион вскоре может быть переполнен грузами, экипажами и космическими аппаратами.

Ранее УНИАН рассказывал, что Япония хочет построить вокруг экватора Луны гигантское "кольцо" из солнечных панелей, которое позволит передавать на Землю бесконечную энергию.

Вас также могут заинтересовать новости: