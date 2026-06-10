В 2003 году NASA получило последний сигнал от зонда, который был в 12 млрд км от Земли

Хотя связь с аппаратом давно потеряна, он продолжает свой бесконечный полет. По расчетам ученых, его путь лежит в направлении звезды Альдебаран, а путешествие займет более 2 млн лет.

23 года назад человечество услышало последний сигнал от космического аппарата "Пионер-10", который навсегда вошел в историю освоения космоса.

Переданный из недр космоса радиосигнал преодолел около 12 млрд км и добирался до Земли почти 11 часов, пишет Spacedaily. Отмечается, что 23 января 2003 года 70-метровая антенна сети дальней космической связи NASA в Мадриде приняла слабый сигнал от аппарата, запущенного еще в 1972 году. Через 2 недели инженеры попытались снова связаться с зондом, но в ответ услышали лишь космический шум. Так закончилась одна из самых выдающихся миссий в истории космонавтики.

История "Пионера-10" началась 3 марта 1972 года, когда он стартовал с мыса Канаверал. Изначально в NASA рассчитывали, что он проработает 21 месяц. Миссия зонда заключалась в том, что он должен был пересечь пояс астероидов, достичь Юпитера, собрать научные данные и закончить работу. Однако аппарат не только выполнил поставленные задачи, но и продолжал после этого работать еще 3 десятилетия.

Видео дня

В декабре 1973 года он стал первым космическим аппаратом, который приблизился к Юпитеру и передал уникальные изображения крупнейшей планеты Солнечной системы.

После этого "Пионер-10" продолжил путешествие вглубь космоса. В 1983 году он стал первым созданным человеком объектом, который покинул область орбит всех известных на тот момент планет.

Загадка, которая озадачила ученых

Во время многолетнего полета исследователи обнаружили странность: аппарат двигался не совсем так, как предсказывали законы физики.

Зонд словно испытывал дополнительное торможение. В научном мире это явление получило название "аномалия Пионера" и долгие годы считалось одной из самых интригующих загадок космонавтики.

Некоторые ученые даже предполагали, что речь может идти о неизвестных свойствах гравитации или новой физике.

Лишь в 2012 году исследователи пришли к выводу, что причиной "аномалии Пионера" стало неравномерное тепловое излучение самого аппарата. Тепло от радиоизотопных генераторов создавало крошечную тягу, которая постепенно меняла движение зонда.

Передатчик пережил целую эпоху

Энергией "Пионер-10" обеспечивали радиоизотопные термоэлектрические генераторы на плутонии-238.

К концу 1990-х годов мощности оставалось настолько мало, что аппарат потреблял меньше энергии, чем обычная настольная лампа, но его передатчик все равно продолжал работать.

Последние сигналы были настолько слабыми, что для их приема требовалась одна из крупнейших антенн NASA и сверхчувствительная аппаратура.

По сути, в последние месяцы жизни "Пионер-10" уже не передавал научные данные, инженеры только подтверждали, что аппарат все еще работает.

Послание для инопланетян

На корпусе зонда закреплена знаменитая золотистая табличка, созданная астрономом Карлом Саганом. На ней изображены мужчина и женщина, схема атома водорода, карта расположения Солнца относительно пульсаров и указание на Землю как место происхождения аппарата.

Этот своеобразное "космическое послание" было предназначено для гипотетических внеземных цивилизаций, которые могут обнаружить зонд.

Где находится "Пионер-10" сейчас

Сегодня аппарат находится более чем в 20 млрд км от Земли и продолжает движение за пределами Солнечной системы.

По расчетам ученых, его путь лежит в направлении звезды Альдебаран в созвездии Тельца. Однако путешествие займет более 2 млн лет, а сама звезда к тому времени уже сместится в пространстве.

Хотя связь с аппаратом была потеряна еще в 2003 году, "Пионер-10" продолжает свой бесконечный полет. На его борту все еще находится знаменитая табличка с посланием человечества, а сам зонд остается одним из самых долговечных и знаковых космических аппаратов в истории.

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