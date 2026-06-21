Метеорит упал в фермерском городке, а внутри его была пыль, старше за всю Солнечную систему

Камень, упавший на австралийский фермерский городок еще при жизни нынешних жителей, содержал в себе неповрежденное твердое вещество.

Самый древний твердый материал, когда-либо обнаруженный на Земле, образовался не на нашей планете и даже не где-то рядом с ней. Он попал сюда внутри метеорита, упавшего возле городка Мерчисон в штате Виктория (Австралия) весной 1969 года. Об этом пишет Space Daily.

В этой породе были микроскопические зерна звездной пыли, самые древние из которых образовались около 7 млрд лет назад, задолго до появления Солнца.

Такое утверждение верно, однако следует обратить внимание на одну деталь - 7 млрд лет - это возраст самых старых зерен, а не всех.

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Известно, что около 11:00 28 сентября 1969 года жители окрестностей Мерчисона услышали серию громких ударов и увидели огненный шар, тянувший за собой дым по небу. Осколки разлетелись на площади в несколько квадратных километров, и в итоге было собрано более 100 кг материала.

"Эта порода представляет собой углеродный хондрит - примитивный тип, богатый углеродными соединениями, и благодаря тому, что падение наблюдали собственными глазами, а материал быстро собрали, "Мерчисон" стал одним из самых изученных метеоритов в мире. Зерна, о которых идет речь, - это крошечные кусочки карбида кремния, гораздо меньше песчинки, которые были извлечены путем растворения окружающей породы в кислоте, пока не остались только самые прочные частицы", - объяснили в материале.

Такие частицы датируются не так, как горные породы на Земле. Их возраст определяют по тому, сколько времени они дрейфовали в космосе. Прежде чем попасть в облако, которое со временем превратилось в нашу Солнечную систему, эти зерна очень долго находились в виде свободно плавающей межзвездной пыли.

"Там они подвергались воздействию галактических космических лучей - высокоэнергетических частиц, которые поражают твердое вещество и время от времени превращают атом в нем в новый изотоп. Один из таких продуктов - изотоп неона - накапливается с примерно постоянной скоростью. Измерив, сколько его накопилось, можно рассчитать, сколько времени зерно дрейфовало, прежде чем оказалось в защищенной среде метеорита", - отмечается в публикации.

Именно этот метод и применила команда под руководством Филипа Гека из Филд-музея и Чикагского университета в исследовании, опубликованном в 2020 году. Ученые определили возраст 40 крупных досолнечных зерен карбида кремния из Мерчинсона на основе воздействия космических лучей - это оказалось крупнейшим исследованием такого рода.

Таким образом ученые установили, что даже самые молодые из этих зерен все равно существовали до появления Солнца, именно это делает всю их совокупность досолнечной. Они старше звезды, вокруг которой вращается Земля.

Издание подытожило:

"Камень, упавший на австралийский фермерский городок ещё при жизни нынешних жителей, содержал в себе неповреждённое твёрдое вещество, которое старше Солнца, Землю и всё остальное, что когда-либо измерялось на этой планете. Он дрейфовал в космосе миллиарды лет, ещё до того, как здесь появилась планета, на которую он мог бы упасть".

Другие исследования учёных

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