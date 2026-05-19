'Брат' Челябинского метеорита: рядом с Землей промчался огромный астероид-убийца

Он пролетел над Южной Африкой на расстоянии в четыре раза ближе, чем Луна.

В ночь на 19 мая очень близко к Земле пролетел огромный астероид размером с дом. Небесное тело, получившее название 2026 JH, пролетело над Южной Африкой на расстоянии в четыре раза ближе, чем Луна. Его размеры сопоставимы с размерами Челябинского метеора 2013 года, пишет portfolio.hu.

Астероид был обнаружен 10 мая 2026 года астрономами из обсерватории Маунт-Леммон в Аризоне. Первоначально его свет был крайне слабым. Однако после того, как несколько обсерваторий изучили его орбиту, Центр малых планет официально зарегистрировал его. Диаметр небесного тела оценивается в 15-35 метров.

Это так называемый околоземный астероид. Это означает, что, если измерять в астрономических масштабах, он пересекает орбиту нашей планеты на относительно небольшом расстоянии.

Видео дня

По расчетам, этот кусок камня достигнет ближайшей к Земле точки 18 мая в полночь по венгерскому времени. В это время он пролетит на расстоянии около 91 500 километров.

Интересно, что 2026 JH2 примерно такого же размера, как метеорит, взорвавшийся над Челябинском в 2013 году, который причинил серьезный ущерб и рани людей. Нынешний астероид во время сближения с Землей настолько ярок, что его можно увидеть в небольшой телескоп. К сожалению, наблюдать его можно только в определенной части южного полушария.

Ранее УНИАН расазывал, как 24 марта 2026 года над штатом Огайо взорвался 7-тонный астероид. Несмотря на наличие передовых систем мониторинга космического пространства, ни один наземный или орбитальный телескоп не выдал предупреждения.

Вас также могут заинтересовать новости: