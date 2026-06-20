Ученые вскрыли метеорит, родом с Марса, и обнаружили то, чего никто не ожидал увидеть

Метеорит под индексом NWA 8171 уже ранее находился в центре внимания исследователей.

Исследователи из канадского университета Брока сделали неожиданное открытие, когда вскрыли метеорит, происходящий с Марса. Внутри него они обнаружили несколько кристаллов граната - минерала, который ранее никогда не находили в марсианских образцах. Об этом пишет hvg.

"На Земле гранат часто образуется под воздействием интенсивного тепла, давления или химических превращений. Поскольку на Марсе соответствующие условия до сих пор ни разу не обнаруживались, это открытие поднимает ряд вопросов: образовались ли минеральные частицы внутри метеорита на Марсе; если да, то какой процесс их создал и когда; если нет, то откуда и как они туда попали?" - подчеркивает издание.

В частности, ученая университета Таня Кизовски говорит, что это открытие расширит наши знания о геологических процессах, происходящих на Земле, а также может пролить свет на то, как менялся Марс на протяжении своей истории и какова могла быть та древняя среда, которая сформировала это вещество.

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"Минералы, относящиеся к группе гранатов, обычно узнают по их темно-красному цвету - название происходит от старофранцузского слова "grenate", означающего "гранат", - однако марсианский вариант выглядит иначе", - отмечается в публикации.

Сначала ученые предположили, что имеют дело с пироксеном, который также известен своим тёмным цветом. Это не было бы неожиданностью, поскольку такой минерал довольно распространен, но они решили еще раз проверить, о чем именно идет речь.

"Тогда выяснилось, что те несколько зерен, которые они нашли, на самом деле являются андрадитом. Всего несколько кристаллов было найдено в крошечном обломке горной породы размером примерно 0,8 × 0,5 миллиметра - меньше, чем маковое зернышко", - пишет Science Alert.

Отмечается, что метеорит под индексом NWA 8171 уже ранее находился в центре внимания исследователей, ведь он состоит из породы - базальтового щебня, который образуется, когда магма остывает и затвердевает вокруг других минералов.

Ученые считают, что NWA 8171 многое рассказывает о марсианских магматических потоках, а содержащиеся в нем частицы также могут нести важную информацию. Учитывая это, частицы граната могут оказаться весьма информативными.

"Строение гранатов может дать прекрасное представление о том, какие температурные и давление условия царили во время их образования. Поэтому может быть интересно узнать, какие условия когда-то были характерны для Марса, чтобы мог образоваться такой минеральный осадок. В то же время пока не исключают и возможности того, что гранат образовался не на Марсе", - добавляют в материале.

Другие исследования ученых

Как писал УНИАН, в Китае нашли череп возрастом 1 млн лет, который меняет представления об эволюции человека. Для исследования окаменелости ученые использовали современные инструменты, а именно компьютерную томографию, визуализацию на основе структурированного света и другие методы.

Также сообщалось, что в Канаде обнаружили воду, которой два миллиарда лет. Эта вода примерно в десять раз соленее морской, густая, горькая, а также имеет серный запах и приобретает едва заметный оранжевый оттенок.

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