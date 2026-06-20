В Мексике обнаружили самую давнюю дату майя: находка может изменить историю цивилизации

Расшифровка стала возможной только благодаря современным технологиям 3D-визуализации.

Сильно поврежденный временем каменный памятник из Эль-Пальмара в Мексике, вероятно, содержит самую древнюю из известных дат по календарю "Длинного счета", которая когда-либо была найдена в низинах майя. Об этом пишет Daily Galaxy.

"Надпись, высеченная на стеле 46, судя по всему, фиксирует дату 180 года н. э., рядом с изображением правителя, связанного с божеством подземного мира Ягуаром. Согласно исследованию, опубликованному в журнале "Ancient Mesoamerica", расшифровка стала возможной лишь благодаря современным технологиям 3D-визуализации, которые позволили выявить детали, которые уже невозможно разглядеть невооруженным глазом", - отмечается в материале.

Известно, что стела 46 находится под открытым небом уже почти 2 тысячи лет, и ее поверхность сильно повреждена. В частности, именно эта эрозия была причиной того, что ранее расшифровка была сложной или неполной.

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Как отметил Кеничиро Цукамото из Калифорнийского университета в Дэвисе и его команда, только сканирование с высоким разрешением и цифровая реконструкция позволили выделить из камня читаемую последовательность глифов.

Как в Майя измеряли время в слоях?

Календарь "Длинного счётчика" работает как система, состоящая из наложенных друг на друга единиц времени. Он начинается с отдельных дней и развивается в более крупные циклы.

"Параллельно с ним майя также использовали 260-дневный ритуальный календарь и 365-дневный солнечный календарь, что означает: время было не просто линейным, а многослойным и постоянно перекрестно связанным", - подчеркнули в материале.

Согласно исследованию журнала "Ancient Mesoamerica", отдельные элементы этой системы, скорее всего, восходят к временам, предшествовавшим появлению самих майя, вероятно, к цивилизации ольмеков, которая существовала в этом регионе раньше них. Это объясняло бы, почему такая система кажется настолько развитой уже в самых древних известных надписях.

"Эту систему расшифровал в конце 1800-х годов немецкий библиотекарь Эрнст Ферстеманн, что наконец позволило учёным перевести даты "Длинного летосчисления" в современные календари. Один из часто приводимых примеров заключается в том, что даже такую привычную дату, как 4 июля 1776 года, можно записать в формате "Длинного летоисчисления", что демонстрирует, насколько структурированной является эта система", - добавляет Daily Galaxy.

Несмотря на то, что это звучит абстрактно, такой календарь был не просто математикой. Он был частью повседневной политической жизни, непосредственно связанной с королевской властью и ритуальным авторитетом.

"На стене № 46 исследователи обнаружили последовательность "Длинного счётчика" 8.7.1.0.0, которая, по данным Кеничиро Цукамото и исследовательской группы, соответствует 31 августа 180 года н. э. Если это верно, то это будет самая древняя из известных надписей "Длинного счётчика", обнаруженная в низинах майя", - пишет издание.

Однако существует некоторая неопределенность. Камень сильно поврежден, и было предложено еще одно возможное прочтение - 8.7.0.5.0. Обе эти интерпретации все равно относят надпись примерно к одному и тому же периоду, однако они свидетельствуют о том, насколько хрупкими стали доказательства после почти двух тысячелетий эрозии.

Другие интересные находки

Как писал УНИАН, ученые разрезали метеорит, происходящий с Марса, и обнаружили то, чего никто не ожидал увидеть. Отмечается, что внутри него они обнаружили несколько кристаллов граната - минерала, который ранее никогда не находили в марсианских образцах.

Также сообщалось, что в Китае нашли череп возрастом 1 млн лет, что меняет представления об эволюции человека. Ученые пришли к выводу, что основные линии эволюции человека, скорее всего, разошлись гораздо раньше, чем считалось ранее.

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