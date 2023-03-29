Системы искусственного интеллекта с интеллектом, конкурирующим с человеком, могут угрожать человечеству, как показали обширные исследования.

Ведущие разработчики искусственного интеллекта (ИИ), включая изобретателя Илона Маска и сооснователя Apple Стива Возняка, предложили приостановить его развитие до составления надежных протоколов безопасности.

Об этом говорится в открытом письме, которое обнародовал некоммерческий исследовательский Институт будущего жизни. Его подписали более тысячи ведущих в этой сфере предпринимателей и специалистов.

"ИИ-системы стоит создавать лишь после уверенности в том, что результаты их применения будут положительными, а риск - управляемым", - написали автры послания.

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Авторы считают, что потенциальные риски состоят в том, что ИИ может конкурировать с людьми, что приведет к экономическим и политическим взрывам.

В письме эксперты назвали четыре вопроса, которые должно задать себе человечество:

"Должны ли люди разрешать машинам заполнить информационные каналы пропагандой и дезинформацией?"

"Должны ли люди перепоручить автоматам работу, в том числе ту, что приносит людям удовольствие?"

"Должны ли люди развивать разум нечеловеческого происхождения, который может превзойти людей по численности и интеллекту, сделать людей неполноценными и заместить их?"

"Должны ли люди рисковать потерей контроля над цивилизацией?"

По оценкам экспертов и представителей ИИ-индустрии, на разработку и введение протоколов безопасности должно уйти полгода.

Что такое ChatGPT

Чат-бот ChatGPT может пользоваться разными языковыми стилями и отвечает так, что у пользователя может создаться впечатление, что он разговаривает с человеком.

А 19 марта глава OpenAI, компании-разработчика ChatGPT, Сэм Альтман заявил, что опасается по поводу возможного влияния ИИ на человечество. Он признался, что GPT-4 будет составлять реальную опасность, оказавшись "не в тех руках".

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