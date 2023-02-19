Ранее стало известно, что компания якобы ограничила украинским военным доступ к спутниковой связи Starlink для управления беспилотниками.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что правительство США провело переговоры с Илоном Маском об использовании спутникового интернета Starlink в Украине, пишет Reuters.

На вопрос журналистов, просили ли Соединенные Штаты Илона Маска не ограничивать использование возможностей Starlink украинскими военными, Блинкен сказал: " Ну, я не могу поделиться никакими разговорами, которые у нас были, кроме как сказать, что у нас были разговоры".

Starlink в Украине – что известно

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Накануне президент SpaceX Гвинн Шотвелл заявила, что компания ограничила украинским военным доступ к спутниковой связи Starlink для управления беспилотниками.

Она пояснила, что компания не хочет, чтобы украинские военные использовали технологии SpaceX для наступательных ударов. В контракте якобы прописаны лишь гуманитарные цели использования оборудования.

Сам Илон Маск объяснил введение ограничений боязню, что конфликт может перерости в Третью мировую войну.

В настоящее время ВСУ используют терминалы спутниковой связи на передовой. В последнее время военные подтверждали регулярные сбои в работе сети. Сам Маск, по данным СМИ, запретил использовать Starlink во время деоккупации Крыма.

В сентябре SpaceX обратилась к Пентагону с просьбой профинансировать будущую работу терминалов в Украине. Сам миллиардер, объясняя это обращение, отметил, что ему приходится тратить деньги не только на обеспечение бесперебойной связи, но и на киберзащиту от российских хакеров, постоянно пытающихся взломать систему.

Ранее Илон Маск сознавался, что очень боится эскалации конфликта, что может повлечь использование Россией ядерного оружия и начало Третьей мировой войны.

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