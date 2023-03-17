Модель уже используется в поисковике Bing от Microsoft.

Самый "умный" чат-бот ChatGPT обновили до языковой модели GPT-4. Теперь нейросеть способна понимать не только текст, но и распознавать изображения – и может объяснить даже значение мемов.

Кроме того, обновленный ChatGPT еще быстрее и лучше выполняет технические задачи, в том числе написание и правку кода. Еще ИИ-помощник научился на отлично сдавать сложные экзамены по математике и юриспруденции, говориться в анонсе на сайте.

Отмечается, что при простых запросах различия между версиями GPT-3.5 и GPT-4 могут быть незначительными. Разница проявляется при более сложных задачах: например, если пользователь загрузит фотографию содержимого своего холодильника и кратко опишет свои предпочтения, GPT-4 сможет подсказать несколько рецептов.

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На создание GPT-4 у авторов ушло полгода. При этом компания-разработчик OpenAI предупредила, что новая версия системы сохранила ряд багов, что были замечены в предыдущих версиях. В частности, языковая модель по-прежнему может создавать вымышленный или агрессивный текст.

Новая модель уже используется поисковиком от Microsoft – Bing, – а также доступна пользователям ChatGPT Plus с ежемесячной подпиской (20 долларов в месяц).

Все, что нужно знать про ChatGPT: кратко

ChatGPT – это чат-бот, который за пару месяцев существования вызвал большой ажиотаж в мире хай-тек. Он способен легко и уверенно отвечать на сложные вопросы, а также писать прозу, стихи или компьютерный код по команде, а по скорости роста обогнал даже TikTok.

В отличие от классических поисковых систем, он не имеет заготовленных шаблонов, но обучен давать осмысленные ответы "на лету". ChatGPT обучали с помощью массива текстов из Интернета и системы обучения с подкреплением на основе обратной связи с человеком. Затем нейросеть переучивали несколько раз, используя ее собственные ответы, чтобы сделать их более точными и корректными.

На фоне своей популярности ChatGPT успел вызвать немало споров в сети. Опрос показал, что некоторые компании уже заменяют сотрудников ИИ-помощником, а популярное онлайн-издание Clarkesworld, публикующее любительские рассказы в жанре Sci Fi, прекратило прием новых материалов от авторов из-за ChatGPT.

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