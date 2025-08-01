За ночь спасатели достали из-под завалов 10 тел погибших.

Количество жертв в результате ракетного удара россиян по жилой многоэтажке в Киеве возросло до 26, из них 3 ребенка.

Как сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, в течение ночи и утром спасатели достали из-под завалов жилого дома в Святошинском районе 10 тел погибших, среди которых ребенок 2-х лет.

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"Пострадали 159 человек, из них - 16 детей", - добавили в ГСЧС.

Психологи ГСЧС оказали помощь 112 людям. С места проведения работ вывезено более 2000 тонн обломков. К ликвидации последствий привлечено 180 спасателей и 60 единиц техники.

Там отметили, что спасательные работы продолжаются.

Напомним, вчера поздно вечером было известно о 16 погибших и 159 раненых

Сегодня в Киеве день траура.

Удар по Киеву в ночь на 31 июля

В ночь на 31 июля Россия массированно атаковала Киев дронами, а под утро - ракетами. В столице зафиксированы разрушения и повреждения гражданской инфраструктуры, жилых домов.

Министр внутренних дел Игорь Клименко сказал, что было прямое попадание вражеской ракеты в дом в Святошинском районе Киева. Ракета влетела в конструкцию в районе 5-го этажа. Клименко отметил, что жители дома после попадания проваливались вниз и их заваливало бетонными плитами.

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