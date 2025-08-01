Уиткофф поедет с дипломатической миссией в Москву.

Спецпосланник БСША Стив Уиткофф по вопросам Ближнего Востока вскоре отправится снова в Москву.

Его визит анонсировал президент США Дональд Трамп во время брифинга в Белом доме.

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По словам Трампа, Уиткофф поедет с дипломатической миссией в Москву после завершения визита в Израиль.

"А затем он едет в Россию, верьте или нет", - сказал Трамп.

Глава Белого дома не уточнил, по какому вопросу его спецпредставитель посетит РФ, но примечательно, что этот визит состоится накануне введения санкций, которыми Трамп угрожал Путину.

Визиты Уиткоффа в Москву

Спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф регулярно посещает Москву в рамках усилий Трампа по прекращению войны РФ против Украины. Только в апреле он летал туда дважды.

После переговоров в начале апреля с российским диктатором Владимиром Путиным Уиткофф заявил, что мирное соглашение по Украине будет предусматривать урегулирование вопроса пяти украинских территорий.

Тогда Трамп заявлял, что в мирных переговорах достигнут значительный прогресс.

Затем спецпредставитель США посещал Москву 24 апреля. Тогда он также встречался с Путиным. После этого в визитах спецпредставителя наступила некоторая пауза.

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