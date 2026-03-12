Тысячи лет назад Сахара была зеленой и дождливой: ученые нашли убедительные доказательства

Ученые обнаружили доказательства глубоко под землей в древней пещере.

Пустыня Сахара, которая сейчас является самым жарким местом на Земле, когда-то выглядела совсем иначе. Геологические данные, найденные в пещерах на юге Марокко, свидетельствуют, что тысячи лет назад в этом регионе осадков выпадало значительно больше. Об этом пишет Daily Galaxy.

Ученые сделали это открытие, исследуя сталагмиты - минеральные образования, которые растут вверх с пола пещер, когда вода просачивается через слои породы сверху и капает вниз.

Отмечается, что сталагмиты действуют как природные архивы климата, ведь формируются только тогда, когда дождевая вода просачивается через почву и попадает в пещеры. Со временем минеральные отложения накапливаются слой за слоем, сохраняя химическую информацию о воде, из которой они образовались.

Видео дня

Согласно исследованию, опубликованному в научном журнале Earth and Planetary Science Letters, ученые собрали из пещер к югу от Атласских гор небольшие фрагменты сталагмитов, вес которых иногда составлял всего около 0,25 грамма. Измерив уровни изотопов урана и тория в этих образцах, они смогли определить, когда эти образования начали формироваться и когда их рост прекратился.

"Результаты показали, что сталагмиты росли примерно между 8 700 и 4 300 годами назад. Это свидетельствует о том, что в тот период в регионе дожди выпадали значительно чаще", - говорится в материале.

Зеленая Сахара сформировала ранние человеческие общества

Более влажный климат имел прямые последствия для людей, живших в этом регионе. Исследование показало, что археологические данные фиксируют значительный рост количества неолитических поселений к югу от Атласских гор именно в тот период, когда количество осадков увеличилось.

Эти общины в значительной степени зависели от скотоводства, которое требовало доступа к воде и растительности. Большее количество дождей могло поддерживать пастбища и позволять скотоводческим обществам расширяться на территории, которые сегодня являются засушливой пустыней.

Как отметила соавтор исследования доктор Джулия Барротт, связь между климатическими данными и историей человечества стала очевидной в процессе исследования.

"Было увлекательно находить и исследовать пещеры на юге Марокко во время моих полевых работ в 2010 году. И очень приятно, что наши измерения и интерпретации так хорошо согласуются с археологическими и экологическими данными со всего региона", – пояснила она.

Тропические потоки приносили дожди

Чтобы определить источник древних осадков, ученые также исследовали изотопный состав кислорода в слоях сталагмитов. Это помогло установить атмосферные процессы, которые приносили в регион влагу.

Согласно исследованию, дожди, вероятно, были вызваны так называемыми тропическими потоками - крупными облачными системами, способными переносить влагу из тропических регионов в субтропические.

Исследователи отметили, что это первое доказательство влияния таких атмосферных процессов на количество осадков в северо-западной части Сахары.

Сэм Холлоуэд, который также работал над исследованием, подчеркнул, что даже небольшие отложения в пещерах могут раскрыть масштабные изменения окружающей среды.

"Было увлекательно наблюдать, как много мы можем узнать из маленьких кусочков известняковых отложений, которые формируются под землей", – сказал он, добавив, что исследователи продолжают работать над более точной оценкой того, насколько увеличилось количество осадков в этот древний влажный период.

Ранее УНИАН писал, что в Сахаре нашли загадочные темные плато, которые меняют пустыню уже миллионы лет. Речь шла о том, что ученые NASA зафиксировали их на юге Мавритании. Спутниковые снимки показали, что с одной стороны этих образований активно накапливается песок, тогда как с другой – дюны почти полностью отсутствуют. Это объясняется ветровой эрозией: быстрые вихревые потоки, возникающие из-за препятствия, сдувают рыхлые частицы и не дают дюнам сформироваться. Снимки подтверждают, что это явление неизменно по крайней мере в течение десятилетия. Фотография 2014 года демонстрирует почти идентичное расположение дюн, что свидетельствует о длительной стабильности взаимодействия между ветром и рельефом.

Вас также могут заинтересовать новости: