В 1859 году Австралия выпустила 13 кроликов для охоты – и это стало началом катастрофы

В середине XX века ученые обратились к биологическому оружию.

В конце XIX века состоятельный землевладелец Томас Остин завез в Австралию 13 диких европейских кроликов – для охоты вместе с гостями. Никто тогда не мог представить, к чему это приведет, пишет Times of India.

Кролики размножились настолько быстро, что уже через несколько десятилетий заполонили почти весь континент. В Австралии у этого вида не было естественных врагов, а климат и открытые ландшафты оказались идеальными для размножения – поэтому животные заселили и фермы, и леса, и засушливые внутренние районы страны.

По имеющимся данным, уже в начале XX века кроличьи колонии стали привычным явлением во многих регионах – их норы покрывали фермерские земли, а постоянный выпас уничтожал растительность, необходимую как диким животным, так и скоту.

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Главная проблема – в невероятной способности кроликов к размножению. Самки этого вида могут приносить потомство круглый год, и в каждом приплоде – по несколько детенышей. Поэтому даже массовое истребление популяции не давало результата: кролики восстанавливали численность чрезвычайно быстро. Всего в Австралии насчитывалось до сотен миллионов диких кроликов.

Так, поедание трав, ростков и местной растительности привело к конкуренции с дикими животными за пищу, а перевыпас оголил почвы, сделав их уязвимыми к эрозии. Из-за этого кроликов официально признали экологическими вредителями в соответствии с природоохранным законодательством Австралии.

Сначала власти пытались сдержать нашествие с помощью заборов – например, построили огромный барьерный забор в Западной Австралии, протянувшийся на сотни километров. Но это не сработало: кролики уже успели распространиться слишком широко. Фермеры также разрушали кроличьи норы, чтобы лишить животных мест для размножения.

В середине XX века учёные обратились к биологическому оружию. В 1950-х годах в Австралии выпустили вирус миксомы, поражающий кроликов, но не опасный для других животных. Сначала численность животных резко упала, однако со временем кролики выработали устойчивость к болезни.

Позже ученые применили ещё один вирус – вирус геморрагической болезни кроликов (RHDV), который начал распространяться в дикой природе в 1990-х и существенно сократил популяцию, особенно в засушливых регионах. Но и здесь природа взяла своё: часть кроликов приобрела иммунитет, а в более прохладных и влажных регионах вирус действовал менее эффективно из-за меньшей активности насекомых-переносчиков.

Помимо вирусов, использовали и яд – в частности, вещество под названием натрия фторацетат, а также газовую фумигацию нор. Впрочем, эти методы применяли лишь в отдельных районах, а не по всей стране.

Спустя более 160 лет Австралия до сих пор борется с последствиями того давнего решения.

Животные Австралии

Ранее УНИАН писал, что коалы тоже пережили свою катастрофу – только из-за климата, а не из-за людей. Ученые выяснили, что численность этих животных резко упала еще 100 тысяч лет назад из-за холодного и засушливого климата ледникового периода. Примерно 60 тысяч лет назад коалы вообще оказались на грани исчезновения. Когда климат улучшился, уцелевшие животные вновь расселились по восточному побережью Австралии – именно от них происходят все современные коалы.

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