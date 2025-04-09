Исследователи предполагают, что теория о вымирании динозавров еще до падения астероида была ошибкой, вызванной анализом неполного набора окаменелостей.

Широко распространено мнение о том, что видовое разнообразие динозавров достигло пика около 75 миллионов лет назад, а затем постепенно сокращалось еще до столкновения с астероидом-убийцей 66 миллионов лет назад. Однако, как пишет InterestingEngineering, новое исследование ученых из Университетского колледжа Лондона опровергает эту теорию, утверждая, что до удара астероида динозавры не вымирали, а наоборот – переживали свой расцвет и потенциально имели большее разнообразие видов, чем подтверждают окаменелости.

Исследовательская группа тщательно изучила ископаемые Северной Америки, где находится более половины всех обнаруженных окаменелостей динозавров позднего мелового периода. Они проанализировали более 8000 окаменелостей за 18 миллионов лет, предшествовавших удару астероида.

Исследование было сосредоточено на четырех конкретных группах (кладах) динозавров: Ankylosauridae (бронированные травоядные, такие как анкилозавр), Ceratopsidae (крупные трехрогие травоядные, такие как трицератопс), Hadrosauridae (утконосые травоядные, такие как эдмонтозавр) и Tyrannosauridae (тираннозавр Рекс).

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"Мы проанализировали окаменелости и обнаружили, что качество записей четырех групп динозавров ухудшается в течение последних шести миллионов лет до астероида. Вероятность найти окаменелости динозавров снижается, в то время как вероятность того, что динозавры жили в этих местах в то время, остается стабильной. Это показывает, что мы не можем принимать окаменелости за чистую монету", - пояснил автор исследования докттор Крис Дин.

Отсутствие окаменелостей

Чтобы оценить потенциальный ареал обитания четырех групп динозавров, исследователи использовали метод, называемый моделированием заселенности. Для исследования Северная Америка была разделена на сетку. Ученые подсчитали, сколько ячеек этой сетки каждая из четырех групп динозавров могла заселить в четыре разных момента времени в течение последних 18 миллионов лет этого периода.

"Исследование показало, что предполагаемая доля территории, занимаемой четырьмя группами динозавров, оставалась в целом неизменной на протяжении 18 миллионов лет до столкновения с астероидом. Это говорит о том, что потенциальная площадь их обитания была стабильной, и риск их вымирания в этот период, скорее всего, был невелик", - отмечает InterestingEngineering.

В то же время сокращение числа находок окаменелостей ученые связывают в первую очередь с геологическими изменениями и уменьшением количества мест с обнаженной и доступной породой мелового периода. Такие факторы, как растительный покров, эрозия или захоронение ископаемых слоев, также значительно усложнили поиск свидетельств существования этих поздних динозавров.

"Динозавры, вероятно, не были неизбежно обречены на вымирание в конце мезозоя. Если бы не тот астероид, они могли бы до сих пор делить эту планету с млекопитающими, ящерами и их выжившими потомками - птицами", - заключает соавтор исследования доктор Алессандро Кьяренца.

Ранее в Португалии исследователи открыли совершенно новый вид динозавров. Найденная окаменелость принадлежит травоядному динозавру, который жил 150 млн лет назад. Исследование показало, что этот образец динозавра представляет ранее неизвестный тип игуанодонтов - группы травоядных динозавров, отличающихся клювистым ртом и крепким телом.

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