Ученые провели новаторское исследование, которое привело к важному открытию.

Ученые из Бристольского университета предположили, что млекопитающие начали адаптироваться к наземному образу жизни за несколько миллионов лет до падения астероида Чикшулуб, произошедшего 66 миллионов лет назад и приведшего к вымиранию динозавров, пишет Interesting Engineering.

В исследовании говорится о том, что доказательства возможного развития наземных млекопитающих были еще до массового вымирания. Ученые пришли к такому выводу, изучив окаменелости конечностей плацентарных и сумчатых млекопитающих, которые были найдены на западе Северной Америки.

"Уже было известно, что к концу мелового периода жизнь растений изменилась: цветковые растения, известные как ангиоспермы, создали более разнообразную среду обитания на земле. Мы также знали, что после столкновения с астероидом млекопитающие, обитающие на деревьях, стали бороться за свое существование. Но что не было задокументировано, так это то, становились ли млекопитающие более наземными в соответствии с изменениями среды обитания", - поделился ведущий автор исследования Кристин Дженис из Школы наук о Земле Бристольского университета.

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Отмечается, что это одно из первых исследований, в рамках которого ученые опирались на мельчайшие фрагменты костей при отслеживании изменений в сообществе млекопитающих. Обычно исследователи изучают полностью неповрежденные скелеты.

В издании добавили, что ученые сосредоточились на фрагментах костных суставов терианских млекопитающих. Эта группа включает в себя современных сумчатых и плацентарных. Они не анализировали более примитивных млекопитающих, таких как многобугорчатые.

По словам ученых, результаты исследования позволяют по-новому взглянуть на то, как доисторические млекопитающие приспосабливались к меняющимся условиям окружающей среды задолго до того, как падение астероида изменило жизнь на Земле.

Другие исследования ученых

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