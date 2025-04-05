Найденная окаменелость принадлежит травоядному динозавру.

Несмотря на то, что динозавры исчезли миллионы лет назад, их останки до сих пор продолжают предоставлять ценную информацию об их разнообразии, местах обитания, миграции и других факторах жизни этих гигантов. В частности недавно в Португалии исследователи открыли совершенно новый вид динозавров. Об этом пишет Interesting Engineering, ссылаясь на исследование, опубликованное в журнале Journal of Systematic Palaeontology.

По словам ученых, окаменелость принадлежит травоядному динозавру, который жил 150 млн лет назад. Исследование показало, что этот образец динозавра представляет ранее неизвестный тип игуанодонтов - группы травоядных динозавров, которые были особенными из-за клювистого рта и крепкого тела.

"Поскольку нет надежного диагноза, мы не создаем для него новый формальный вид на этом этапе. Тем не менее, этот образец представляет ранее не описанный таксон, который подчеркивает большее разнообразие, чем предполагалось ранее, среди игуанодонтов поздней Юры и подчеркивает важность Европы в диверсификации и расселении этой группы", - подчеркнули исследователи.

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Как были найдены такие останки?

Новый крупный травоядный динозавр, который родственен игуанодонтам, был найден в слоях горных пород юрского периода в португальской Лузитанской котловине.

"Лузитанский бассейн богат окаменелостями динозавров. После тщательного изучения исследователи определили, что он не соответствует ни одному из известных видов. По оценкам исследователей, этот своеобразный динозавр был чрезвычайно тяжелым и крепким по сравнению с другими видами игуанодонтов, обитавших в той же местности, такими как драконикс и эуздриозавр", - отметили в Interesting Engineering.

В то же время главный автор исследования Филиппо Мария Ротатори говорит, что такое открытие стало неожиданностью.

"Мы считали, что разнообразие этой группы динозавров уже хорошо задокументировано в верхней юре Португалии, и это открытие показывает, что нам еще многое предстоит узнать, и что в ближайшем будущем нас могут ждать захватывающие открытия", - подчеркнул исследователь.

Особенность такого вида динозавров

Ученые утверждают, что еще более захватывающей является находка меньших, изолированных бедренных костей. В частности Бруно Камило из Лиссабонского университета отметил, что это указывает на наличие различных возрастных групп, что говорит о процветании сообщества динозавров в этом регионе в верхней Юре.

"Это первый случай, когда мы нашли различные возрастные группы этого вида динозавров в Португалии, что открывает новые возможности для исследований", - добавил Камило.

Также ученые обнаружили, что этот динозавр схож с игуанодонтными видами из Северной Америки и Европы. Скорее всего, Пиренейский полуостров служил жизненно важным мостом между континентами.

"Хотя пока эта находка не имеет названия, она демонстрирует разнообразие Юрского периода. Более того, богатство Португалии на окаменелости свидетельствует о том, что нас ждет еще бесчисленное количество открытий", - подытожили в материале.

Другие интересные материалы о динозаврах

Ранее исследователи рассказали неожиданные факты о поведении динозавров и их местах обитания. Как оказалось, доисторические звери собирались в окрестностях лагун, подобно тому, как животные собираются у водопоев в наши дни.

Также сообщалось, что в Монголии нашли останки нового вида динозавров, который удивительно имел только два когтя. Речь идет о теризинозаврах, растительноядных двуногих гигантах с длинными когтями, которые были похоронены в пустыне Гоби.

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