В Китае нашли череп возрастом 1 млн лет, который меняет представления об эволюции человека

Для исследования окаменелости ученые использовали целый ряд современных инструментов.

В Китае обнаружили окаменелый череп, возраст которого оценивается примерно в один миллион лет. Такая находка заставляет ученых пересмотреть некоторые давно устоявшиеся представления. Об этом пишет Daily Galaxy.

В частности, после цифровой реконструкции поврежденного образца ученые пришли к выводу, что основные линии эволюции человека, скорее всего, разошлись гораздо раньше, чем считалось ранее.

"Череп, известный как "Юньсянь 2", был найден в центральной части Китая в 1990 году и долгое время считался представителем Homo erectus. Новые методы визуализации и реконструкции дали исследователям гораздо более четкое представление о его анатомии, выявив сочетание признаков, которое не вписывается четко в существующие категории. Опубликованное в журнале Science исследование вызвало значительный интерес, поскольку касается одного из самых дискуссионных периодов эволюции человека", - подчеркнули в материале.

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Поврежденный череп наконец-то восстановлен

Для исследования окаменелости ученые использовали целый ряд современных инструментов, а именно компьютерную томографию, визуализацию на основе структурированного света, а также программное обеспечение для виртуальной реконструкции. Как пишет BBC, команда также создала физические копии черепа с помощью 3D-печати, чтобы лучше оценить его форму.

Впоследствии реконструкция выявила нечто неожиданное – некоторые части черепа соответствуют чертам, характерным для Homo erectus, особенно выдвинутая вперед нижняя часть лица. Другие черты больше напоминают Homo longi, более известного как "Человек-дракон", и даже Homo sapiens.

Кроме того, ученые сравнили "Юньсянь 2" с более чем 100 другими образцами окаменелостей, в результате чего был обнаружен череп, сочетающий в себе черты, которые редко встречаются вместе в окаменелостях такого возраста. Такие находки удивили и самих учёных.

"С самого начала, когда мы получили результат, нам это показалось невероятным. Как такое могло быть так давно?" - сказал BBC Сицзюнь Ни из Фуданьского университета.

По его словам, команда неоднократно проверяла различные модели и методы, прежде чем обрела уверенность в реконструкции.

"Мы проверяли это снова и снова, чтобы опробовать все модели и применить все методы, и теперь мы уверены в результате и, честно говоря, очень рады этому", - отметил он.

В то же время Крис Стрингер из Музея естественной истории в Лондоне пояснил, что находка "Юньсянь 2" свидетельствует о том, что различные группы людей, вероятно, уже существовали миллион лет назад. Если это действительно так, то это отодвинет время ключевых эволюционных разветвлений примерно на 400 тысяч лет назад.

"Это существенно меняет представление о прошлом. Это свидетельствует о том, что ещё миллион лет назад наши предки уже разделились на отдельные группы, что указывает на гораздо более раннее и сложное эволюционное разветвление человечества, чем считалось ранее", - подчеркнул Стрингер.

Учёные также отмечают, что такое раннее разветвление может свидетельствовать о том, что предки более поздних групп, а именно неандертальцев и Homo sapiens, могли появиться раньше, чем предполагают многие современные модели.

Другие исследования ученых

Как писал УНИАН, ранее в Канаде обнаружили воду, которой два миллиарда лет. Эта вода примерно в десять раз соленее морской, густая, горькая, а также имеет серный запах и приобретает едва заметный оранжевый оттенок.

Также сообщалось, что японские исследователи обнаружили связь между витамином C и здоровьем мозга. Как оказалось, витамин C может поддерживать когнитивные функции и противодействовать когнитивному спаду.

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