Дурной знак: в Мексике древняя пирамида превратилась в груду камней (видео)

Когда-то эта пирамида была одним из наиболее хорошо сохранившихся памятников цивилизации королевства Мичоакан.

Экстремальные погодные явления и повышение уровня моря ставят под угрозу ценные объекты культурного наследия по всему миру. Об этом пишет ScienceAlert.

В качестве яркого примера этого явления в 2024 году каменная пирамида в Мексике рухнула под натиском всё более хаотичного глобального климата.

В ночь на 29 июля 15-метровый квадратный монумент, расположенный в штате Мичоакан, внезапно обрушился под давлением непрекращающихся дождей, его южная стена превратилась в груду обломков.

Видео дня

Отмечается, что когда-то эта пирамида была одним из наиболее хорошо сохранившихся памятников цивилизации королевства Мичоакан. Она находится в Иуацио, удивительно хорошо сохранившемся археологическом памятнике, который включает в себя ещё одну пирамиду, башню или крепость и несколько гробниц.

Первым местом её заселения 1100 лет назад были коренные народы, говорящие на языке науатль. Позже это место стало штаб-квартирой народа пурепеча, единственной империи, которую ацтекам не удалось покорить. Культура процветает и по сей день.

Повреждена была только одна из пирамид на этом месте, но сотрудники Национального института антропологии и истории Мексики (INAH) заявили, что по меньшей мере шесть из её "ступенчатых частей" находятся в плачевном состоянии, включая внешнюю стену, а также ядро ​​и подпорную стену.

Они объяснили это экстремальными погодными условиями, предшествовавшими событию.

Непогода в Мексике

Важно, что в июле 2024 года, в разгар лета в Северном полушарии, сильные дожди и грозы обрушились на большую часть Мексики. Это произошло после самой сильной засухи в стране за последние 30 лет, когда дожди стали настолько редкими, что несколько озёр полностью высохли. В заявлении INAH говорится:

"Высокие температуры, ранее зафиксированные в этом районе, и последовавшая за этим засуха вызвали трещины, которые способствовали проникновению воды внутрь доиспанского здания".

Отмечается, что с этого момента обрушение стало практически неизбежным. Сейчас власти сосредоточены на восстановлении конструкции здания "в интересах культурного наследия мексиканцев".

Экстремальные погодные условия и повышение уровня моря, вызванные изменением климата, обусловленным деятельностью человека, представляют собой серьезную проблему для важных памятников минувших культур.

Недавно археологи обнаружили, что древние наскальные рисунки в Океании разрушаются из-за ускоряющихся климатических изменений. А в прошлом году исследование строительных материалов, представляющих культурное наследие в Европе и Мексике, показало, что значительное увеличение количества осадков подвергает эти здания риску повреждения.

По словам Тариакуири Альвареса, который считает себя ныне живущим членом племени пурепеча, его предки истолковали бы обрушение пирамиды в Иуацио как "дурное предзнаменование".

Он написал, что до прихода иностранных завоевателей в Мексику произошло нечто подобное, и это случилось потому, что боги были "недовольны".

Всего за несколько дней до обрушения пирамиды в Мексике, в штате Юта также обрушилась культовая "Двойная арка", вероятно, из-за изменения уровня воды и эрозии.

Интересные новости

Группа бобров неожиданно решила проблему, которая десятилетиями беспокоила жителей северо-западного Лондона. Впервые за много лет они смогли предотвратить затопления, с которыми район Парадайс Филдс сталкивался с 1970-х годов.

Вас также могут заинтересовать новости: