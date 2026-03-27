Пресноводные рыбы массово исчезают из рек: экологи бьют тревогу

Пресноводные рыбы постепенно исчезают из рек всего мира. Об этом говорится в новом отчете "Глобальная оценка мигрирующих пресноводных рыб", подготовленном при поддержке ООН, пишет Earth.

Отмечается, что мигрирующие пресноводные рыбы находятся в серьезной опасности. В отчете говорится о том, что для их защиты странам необходимо управлять реками как единой системой, а не как отдельными национальными участками.

Экологи предупреждают, что проблема сокращения мигрирующих пресноводных рыб не является нишевой. Они поддерживают функционирование рек и переносят питательные вещества, а также поддерживают пищевые цепочки. Более того, пресноводные рыбы лежат в основе крупного внутреннего рыболовства, которое кормит и обеспечивает сотни миллионов людей.

В издании отметили, что многие из этих видов не являются "местными". Их жизненные циклы зависят от длинных, непрерывных коридоров - маршрутов между нерестилищами, местами кормления и питомниками в поймах, которые могут простираться на тысячи километров и пересекать множество границ.

По словам экологов, именно это и делает пресноводных рыб уязвимыми. Когда река разбивается на фрагменты из-за плотин, измененных режимов стока, очагов загрязнения и давления перелова, эти рыбы теряют не просто среду обитания, а возможность завершить свой жизненный цикл.

В отчете говорится о том, что с 1970 года популяции мигрирующих пресноводных рыб во всем мире сократились примерно на 81%. Более того, 97% из 58 видов мигрирующих рыб, занесенных в Конвенцию ООН о сохранении мигрирующих видов, находятся под угрозой исчезновения.

В отчете также выделено 325 видов мигрирующих пресноводных рыб в качестве кандидатов для скоординированных международных природоохранных усилий, помимо 24 видов, уже включенных в Конвенцию ООН.

Согласно отчету, под наибольшей угрозой крупные речные бассейны, где эти сокращения и риски особенно актуальны. Среди них - Амазонка и Ла-Плата-Парана в Южной Америке, Дунай в Европе, Меконг в Азии, Нил в Африке и система Ганг-Брахмапутра на Индийском субконтиненте.

Эксперты подчеркивают, что эти бассейны важны не только с экологической точки зрения. Они также сложны с политической точки зрения, поскольку затрагивают интересы многих стран, сопряжены с конкурирующими потребностями в воде и интенсивным развитием инфраструктуры.

