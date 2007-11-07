Sony Ericsson представила три новых мобильника (фото)

Компания Sony Ericsson представила три новых мобильных телефона, сообщает Лента.русо ссылкой на Engadget.

Sony Ericsson K660i предназначен для работы в сетях GSM и UMTS. Мобильник поддерживает протоколы пакетной передачи данных HSPDA (до 14,4 мегабита в секунду) и EDGE. Новинка ориентирована на работу с интернетом, для чего предусмотрен режим ландшафтного расположения веб-браузера на экране и графический курсор, управляемый джойстиком. Также на телефон предустановлен модуль для чтения RSS-потоков, отображаемый на дисплее в режиме ожидания. Остальные характеристики новинки являются стандартными для серии K.

Музыкальная раскладушка W380i является заменой W300i и не поддерживает сети третьего поколения (3G). W380i позволяет управлять переключением музыкальных композиций с помощью перемещения телефона в пространстве. Комплектация мобильника пока неизвестна.

W890i также является обновлением серии Walkman, мобильников-медиаплееров от Sony Ericsson. В отличие от W380i, эта модель поддерживает 3G, выполнена в стандартном форм-факторе и оснащена 3,2-мегапиксельной камерой. W890i также переключает треки от встряхивания телефона.

Новинки появятся в продаже в первом квартале 2008 года.