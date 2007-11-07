Ющенко хочет перевести Одесскую область на цифровое телевидение

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что руководство Одесской области совместно со структурами Министерства транспорта и связи и другими ведомствами должно в ближайшее время решить проблему перехода на цифровое телерадиовещание.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил на рабочем совещание по вопросам стратегии развития южных регионов Одесской области, которое прошло сегодня на погранзаставе в Вилково.

По его словам, 2008 год должен стать началом этой важной работы на юге Одесской области. В.ЮЩЕНКО отметил, что подобные проекты уже стартовали в Закарпатской и Львовской областях.

Глава государства обосновал необходимость «безотлагательного перехода на цифровое вещание тем, что население Ренийского, Измаильского районов, а также города Вилково не может принимать напрямую сигналы украинских теле- и радиостанций».

Более мощные высокочастотные антенны Румынии и Молдовы в этих пограничных районах перебивают сигналы отечественных станций, поэтому слушать радио и смотреть украинские телепередачи люди могут только посредством ретрансляторов.

Между тем, напомнил В.ЮЩЕНКО, Украина ратифицировала Конвенцию по приграничному телерадиовещанию, согласно которой государства должны устанавливать низкочастотные передатчики в своих приграничных районах.